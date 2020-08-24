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    強迫新疆漢化 中國拍影片 籲維族女速嫁漢人

    中國出現一段歌頌新疆維吾爾族與漢人通婚的影片，鼓勵新疆女性儘快響應官方政策，但挨批漢化少數民族及性別歧視。（取自網路）

    中國出現一段歌頌新疆維吾爾族與漢人通婚的影片，鼓勵新疆女性儘快響應官方政策，但挨批漢化少數民族及性別歧視。（取自網路）

    2020-08-24 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國新疆維吾爾族慘遭迫害，已在全球引發譴責，但中共依舊大行其道。美國之音（ＶＯＡ）報導，抖音、推特（Twitter）和臉書（Facebook）等社群平台，近來流傳一段片長約三十秒的影片，呼籲維族女子儘快響應官方的「維漢通婚」政策，令中共再度挨批企圖擴大漢化少數民族，甚至帶有性別歧視意味。

    號召百名維族新娘為通婚發聲

    據報導，這個配有字幕的維吾爾語短片，開頭即表明要「感謝黨和政府創造了這樣美好的生活」，將緊急號召一百名維族新娘，「為政府推動維漢通婚發聲」。該短片最先出現在中國短影片分享平台抖音，被海外維族人權志士投訴後刪除，後又被轉貼至臉書、推特等平台，揭發中共強迫根除維族文化的政策。

    專門研究新疆維族文化的美國華盛頓大學人類學家雷風（Darren Byler）認為，該短片刻意描繪「維族女」嫁「漢族男」，除了將權力關係種族化外，也反映中共在通婚政策上的性別歧視，更凸顯中共藉由將維族人拉進漢人主導的關係中，全面同化維族及消除民族差異的企圖。他還指出，異族通婚已成為新疆政府的優先施政項目。

    據了解，若維族女性拒絕通婚，她們和家人可能會被列為極端份子。曾被關押的維族女性人權志士達烏特（Zumrat Dawut）就透露，鄰居的女兒在一家工廠工作時，一名漢族男子上前與她合照，結果當地官員不久就帶著照片上門，指女兒與漢人男子約會，要求通婚，最後母女倆因害怕被監禁而同意。

    新疆現有一千三百多萬名穆斯林，包括維族、哈薩克族和其他少數民族；漢族在一九四九年時僅約廿萬人，如今已達近九百萬人。

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