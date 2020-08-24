不跟中國比5G 美擬直攻6G搶先機

中國5G取得優勢，美國將「跳級」研發6G。（路透檔案照）

2020-08-24 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國政府在二○一九年十二月成立的對外金融投資合作機構「美國國際開發金融公司」（ＤＦＣ）執行長柏勒（Adam Boehler）表示，美國將擴大投資第六代行動通訊技術（6G）研發，藉由6G和其他尖端科技創新，一舉「跳級」超越現階段中國在第五代行動通訊技術（5G）上取得的優勢。

據報導，美國、中國、日本、南韓、芬蘭、瑞典、德國與英國等國，均紛紛投入6G技術研發。美國國防部先進研究計畫局（ＤＡＲＰＡ）與非營利組織「半導體研究公司」（ＳＲＣ）自二○一六年起，就和十幾家民間科技公司合組投資集團，並在一八年一月宣布資助一項名為「聯合大學微電子學計畫」（ＪＵＭＰ）的研究計畫。這項計畫共有三十幾所美國大學參與，預定五年內投注約兩億美元。

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6G性能將是5G的10到100倍

ＪＵＭＰ的子計畫之一為「太赫茲（THz）與感知融合技術研究中心」（ComSenTer），而THz正是6G的一項關鍵技術。業界估計，6G性能將是5G的十到一百倍，數據的傳播速率將達每秒一百ＧＢ（吉位元組），甚至一ＴＢ（兆位元組），傳輸頻段也將進入「太赫茲」時代。

柏勒認為，中國華為及5G其實「仍是老行業的技術」，即先從硬體，再轉移到虛擬和軟體。柏勒說，美國將與其他國家主導6G技術的進程，中國將無法憑藉政府補貼來主導6G發展。

五角大廈著眼於THz技術

紐約大學坦登工學院教授阮根（Sundeep Rangan）指出，五角大廈投資微電子尖端科技，可能著眼於THz技術在軍事上的應用，而非6G。但他也強調，來自政府的投資，在商業市場出現前的早期研究階段極為重要，因為至少十年內沒有任何利潤。

上海集成電路技術與產業促進中心工程師韓芳則認為，美國國防部試圖大幅提升商業和軍事應用的電子系統性能、效率及能力，為五角大廈在雷達、通訊和武器系統等方面，提供擁有絕對優勢的技術支持。

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