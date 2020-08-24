洪災才過 中國493人感染志賀氏菌

中國安徽省壽縣保義鎮自本月十九日起，陸續有居民出現發燒、嘔吐、腹瀉等感染志賀氏菌的症狀，迄今已有四百九十三人患病。（取自衛福部網站）

2020-08-24 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國國家主席習近平日前才到安徽省視察洪災災情，該省淮南市壽縣保義鎮卻隨即爆出自十九日起，陸續有居民出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，患者多為老人與兒童，已累積四九三人患病。安徽省壽縣衛生健康委員會廿三日指出，省、市、縣三方聯合調查的初步結果顯示，居民應是受到志賀氏菌感染。網友嘲諷，「真是百發百中，一尊剛去過安徽，安徽又出事了」。

患者多是老人與兒童 疑飲用水出問題

中國媒體報導，一名患病兒童的家長表示，他的小孩很快就發燒到攝氏三十九．五度，醫院檢查後認定是病菌感染，家長懷疑飲用水有問題。社群媒體上的影片也顯示，保義鎮的自來水水質近期出現發黑混濁的情況，有些水龍頭流出的水像可樂一樣黑。有居民懷疑，可能與洪水淹過當地的水源地瓦埠湖有關；但也有人認為，應該是自來水管道遭到污染。

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為避免水體感染，保義鎮的自來水廠在事發後，從廿一日起關閉，並聲稱自來水初檢都有合格，強調患病者多為洪水過境村莊的村民。壽縣政府指出，四九三名病患中，二八九人被壽縣醫院與壽縣中醫院收治，許多患者的病情已經好轉。

志賀氏菌被視為桿菌性痢疾的致病原，感染潛伏期約一至三天，臨床特徵有腹絞痛、腹瀉、發燒、血便等，症狀的嚴重度與感染細菌量有關，大部分沒有併發症的患者會在七天內痊癒。志賀氏菌的感染較常發生在環境衛生條件較差、不注重個人衛生的社區，尤其在缺乏自來水與室內用水的地方，志賀氏菌甚至可能會變成地方性傳染病。

習近平在十八日曾到安徽省阜陽市視察淮河洪災災情，但他的勘災行程安排在已恢復耕作的田地、重整後的社區街道、蓄洪區等，引發爭議，事後還被眼尖的網友發現，他前往民宅慰問一名抱著孩子的女性災民，疑似當地公安局副大隊長喬裝的「演員」。

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