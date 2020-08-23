傳白宮研究「部分」封殺微信

圖為七日美國華府一間應用程式（App）商店內，一支「蘋果」iPhone手機展示的中國即時通訊App「WeChat」。（法新社檔案照）

2020-08-23 05:30:00

私下保證在中國可繼續使用? 美政府不予置評

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普六日簽署兩項行政命令，四十五天後，禁止美國人或公司，和短影音應用程式（App）TikTok、即時通訊應用程式WeChat（微信海外版）的中國母公司「字節跳動」及「騰訊」做生意，這使在中國市場的美國企業擔憂將受影響。彭博廿一日引述幾名知情人士報導，檯面下，川普政府其實正在向包括蘋果公司在內的美商保證，在中國，它們仍舊可以用WeChat做生意。對此，白宮、美國財政部、蘋果和騰訊的代表均不予置評。

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據報導，川普政府高官近日已持續與一些美企溝通。若全面禁止WeChat，恐對美國科技、零售、遊戲、電信及其他產業產生毀滅性影響。由於中國市場佔蘋果總銷售量的五分之一，蘋果很大一部分的製造亦仰賴中國，因此若中國政府決定報復美方，該公司恐受衝擊。

川普政府目前仍在解決技術問題，即如何「部分」地禁止WeChat，而非全面；關鍵問題在於，白宮會否讓蘋果和Google的母公司「字母」，在這兩家美商於美國以外的全球App商店內提供WeChat下載。

在美國恐不能下載、更新

川普政府高官預料，WeChat不會在美國消失得無影無蹤，例如旅客入境美國後，若其手機裡有WeChat，很可能將可以繼續使用，但不能夠更新；這代表非美國公民、沒有永久居留權者，只要待在美國境內的時間越久，其WeChat版本就很可能會過時。

部分禁止可能是指，蘋果等美商可在中國的App商店提供WeChat下載，以及星巴克等美商照樣可以在中國用WeChat賣咖啡或收款，其用意是禁止從美國的App商店做任何下載或更新。美企及其遊說團體近幾週努力打聽川普行政命令的邏輯和意圖。代表連鎖賣場沃爾瑪和通用汽車的美中貿易全國委員會（USCBC）會長艾倫說，WeChat「有點像是電，你處處都要用它」。

用戶提告 指行政命令違憲

由若干華裔美籍律師組成的「美國WeChat使用者聯盟」，廿一日則在舊金山的聯邦法院提告，主張川普六日的行政命令違憲、語意模糊，請求法官裁定該命令無效。另一方面，路透廿二日引述知情人士報導，字節跳動最快將於廿四日以川普六日的行政命令不符正當程序為由，在美國法院對川普政府提告；該公司也將對美國政府稱TikTok威脅美國國安提出抗辯。

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