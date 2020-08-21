蘋果審查? 香港員工禁戴黃色口罩

香港民主黨立法會議員林卓廷二十日率領該黨議員召開記者會，宣布民主黨將透過民調，讓選民決定是否留守立法會。由左至右分別為許智峯、黃碧雲、林卓廷、胡志偉、尹兆堅、鄺俊宇。（美聯社）

2020-08-21 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕已經解散的香港本土派政黨「香港眾志」前秘書長黃之鋒廿日透過「臉書」披露，他接獲蘋果（Apple）直營店員工爆料，該公司就員工配戴的口罩款式和員工證圖案進行政治審查。由於武漢肺炎疫情期間必須戴口罩上班，該公司八月起將頸掛式的員工證全面換成有memoji（個人卡通肖像）的版本，但被要求不能讓memoji穿戴黃色或黑色衣物，也禁止員工配戴黃色或附香港字樣口罩。

爆料員工表示，製作自己的memoji後交給上級，不料隔天經理竟詢問部分員工，為什麼要讓memoji穿著黃色、黑色衣服或戴黃色帽子？是特別喜歡黃色或黑色嗎？甚至以僱用合約加以要脅，強制員工更改memoji的設計。此外，員工平常也不能配戴黃色或印有F.D.N.O.L.（Five Demands Not One Less，五大訴求缺一不可）字樣的口罩，甚至連印有「香港」字樣的口罩也不行，但藍色口罩未受限制。

請繼續往下閱讀...

黃之鋒痛批，蘋果公司做為美資跨國企業，為迎合少數中國員工與顧客，進行政治審查，戴著有色眼鏡對待員工，實在過分。不過，香港媒體「香港01」引述知情人士報導，蘋果並未對員工提出前述要求，店內仍有員工配戴黃色口罩，衣著也沒有限制。

泛民派議員是否總辭 由民調決定

另一方面，由於香港立法會選舉因武肺疫情延後一年，中國全國人大常委會決定讓現任議員留任過渡，泛民主派陣營內部因而掀起是否應該總辭的辯論。據稱大多數現任議員傾向支持留任，但年輕世代組成的抗爭派呼籲總辭。民主黨議員林卓廷廿日公開表示，該黨將舉辦至少一次辯論會，讓意見不同的兩派各自闡述總辭與留守的理由，最後透過具公信力的民調，讓選民決定該黨未來一年是否要留守立法會。

香港蘋果直營店員工向黃之鋒爆料，上級禁止員工將memoji的圖像設計為穿黃衣、黑衣，或戴黃帽的造型。（取自黃之鋒臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法