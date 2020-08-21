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    招人才盜科技 中國600招募站遍全球

    受中國國家級「千人計畫」吸引延攬的先進國家科學家或科技人才，疑似奉命竊取外國智慧財產，近兩年被美國政府盯上。圖為中國山東自由貿易試驗區青島片區一隅。（美聯社檔案照）

    受中國國家級「千人計畫」吸引延攬的先進國家科學家或科技人才，疑似奉命竊取外國智慧財產，近兩年被美國政府盯上。圖為中國山東自由貿易試驗區青島片區一隅。（美聯社檔案照）

    2020-08-21 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國華爾街日報（WSJ）廿日獨家報導指出，美國官員早就中國利用招募計畫不當取得美方先進科技一事提出警告，近日澳洲官方智庫「戰略政策研究所」（ASPI）研究報告更進一步揭露，中國由國家到地方策略性網羅先進國家科學與科技領域頂尖高手，在全球竟廣設多達六百個人才招募站，美國最大的電動汽車及太陽能板公司特斯拉、哈佛大學皆是中方下手標的。

    澳洲國防部、美國國務院等單位資助的ASPI廿日發布報告指出，中國二○○六年起在德國、澳洲、英國、加拿大、日本、法國、新加坡、紐西蘭、瑞典等地陸續開站找人，逾一一五個招募據點集中在二○一八年成立，美國更設有至少一四六個。

    成立據點後，中國官員開始把工作發包給當地團體，例如同鄉會、企業、專業人士、校友會、科技與教育公司，及美國大學校園內的中國學生學者聯合會，除了提供業務費用一年最多二．二萬美元（約六十五．五萬台幣），成功募到一人再加發二．九萬美元（約八十六．三萬台幣）。

    招募站則和中國國家外國專家局共同籌劃這些科學家的訪中行，中共中央委員會統一戰線工作部也涉入其中，兩年前引發美方關注的「千人計畫」即成果之一，還協助中國軍方招募科學家。

    報告另指中國各省、直轄市、市轄區政府亦在這起人才招募網絡擔負領導角色，雖中央人才工作協調小組實施的「千人計畫」等國家級專案引人注目，但其實非國家級招募計畫占逾八成，吸引到的科學家人數更是國家級計畫七倍之多。此外，報告指認的六百個招募據點，僅有廿個是由國務院僑務辦公室等中國國家機構或黨組織主導建立，例如中共中央統戰部成立的歐美同學會。

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