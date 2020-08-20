美民主黨新政綱 呼應川普反中路線

美國總統川普十八日在亞利桑那州育馬出席造勢活動，痛批對手拜登的移民立場將導致前所未有的非法移民潮，十一月的這場大選攸關「我國的存亡絕續」。（法新社）

2020-08-20 05:30:00

顯示拜登若當選 港、疆人權問題會維持強硬

〔編譯管淑平／綜合報導〕將在十週後舉行的美國總統大選，或許在社會正義、經濟前景等議題上呈現的是一個更分裂的美國，但是，論及對中國態度，從民主黨政綱顯示，若拜登當選總統，並不會減少對中國的批評，尤其在香港、新疆人權問題上預料會繼續強硬，不過可能不會採取像共和黨籍現任總統川普的對抗手段。

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仍批川普掀起美中貿易戰

民主黨全國大會本週將批准的政綱，在中國議題方面，呼應川普政府任內一些對中國的攻擊論調，但是也批評川普掀起美中貿易戰，削弱了美國經濟，康乃爾大學中國及亞太研究項目主任卡森（Allen Carlson）說，這份政綱批評川普對中國在貿易、人權、國家安全、公共衛生等所有議題上的處理手法，不過，「更有意思的是，與共和黨對中國的關鍵評估並沒有有意義的差異，都認為在國家主席習近平統治下的中國崛起，對美國構成重大的挑戰」。

呼籲盟邦統一陣線抗中

民主黨政綱呼籲華府盟邦「統一陣線」，作為應對北京的更有效策略，暗示拒絕採取如川普所用的對抗作風。例如當中矢言取消川普稅務、貿易政策，「與盟邦一起站在最強而有力位置協商、抵抗中國」，修補川普政策造成的傷害。在香港、新疆等人權和社會正義問題上不會有太大改變，政綱表明將充分履行「香港人權與民主法」以及「維吾爾人權政策法」。

卡森認為，若拜登僅是險勝，對中態度將會緩和，「毫無疑問，他的（對中國）政策會更協調一致、全面，並且是利用決策過程的產物」，「事實上，這對習近平而言，會比現在更是個問題」。

「洛杉磯時報」指出，一個由拜登領導的政府，在對中國態度上，會更接近川普的強硬路線，甚於採低對抗策略的歐巴馬政府。約翰霍普金斯大學高等國際研究學院中國問題專家曼恩（James Mann）說，拜登會尋求與其他國家合作，而非如川普自行其是或到處挑釁盟邦，不過，美中關係「仍會充滿矛盾，或許時有對抗」；拜登將承續對中國看法愈加強硬的美國情報圈意見，「若以為川普卸任，所有主張對中國更強硬政策的人都隨之離開，會是錯誤」。

歐巴馬政府時期國安會亞洲事務主任麥艾文（Evan Medeiros）認為，拜登在涉及中國的安全議題上會維持堅定立場，但不會是意識形態的對抗；在商貿上可能受黨內對自由貿易持懷疑立場的進步派侷限，會更向川普的保護主義靠攏。保守派智庫傳統基金會中國政治外交事務高級研究員成斌（Dean Cheng）說，「拜登總統會少點公開對立，但是實質上不會有太大改變」。

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