美民主黨 提名拜登戰川普

美國前副總統拜登十八日在民主黨的線上全國黨代表大會中，正式被提名為總統候選人後，親吻妻子吉兒。（路透）

2020-08-20 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨十八日在全國黨代表大會第二天正式提名前副總統拜登為二○二○年民主黨總統候選人，推崇這位華府政壇老將是「勇者」，將能一掃共和黨總統川普執政四年所帶來的混亂。

相較於以往在萬人齊聚的全代會現場逐州唱名與歡呼的提名過程，因武漢肺炎疫情而改為線上播出的民主黨全代會，以播放全美五十州與五個屬地的黨代表在實況或預錄影片中報票數的方式，正式確認由拜登代表民主黨在今年底的大選中問鼎白宮。拜登早在六月份就在黨內初選中拿到能取得黨內提名的黨代表票數，實質上早就是民主黨的總統候選人。七十七歲的拜登透過視訊在老家德拉瓦州一所學校圖書館接受黨內提名，並將在全代會閉幕的二十日晚間發表提名演說。

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柯林頓、凱瑞、鮑威爾 全代會演說相挺

除了正式提名拜登，民主黨全代會第二天再度營造眾望所歸的氣氛，發表演說者包括黨內耆老、前總統柯林頓與前國務卿凱瑞（John Kerry），以及倒戈改挺拜登的共和黨籍前國務卿鮑威爾（Clolin Powell），就連高齡九十五歲的民主黨前總統卡特也短暫露面發言。柯林頓批評由川普坐鎮的白宮橢圓形辦公室不是領導中心而是混亂中心，凱瑞則稱川普搞砸從前朝歐巴馬政府接下的蓬勃經濟與和平世界，並說川普出訪時不是進行親善任務，而是NG出包大集錦。

川普︰拜登當選 將湧入爆量非法移民

拜登的第二任妻子吉兒（Jill Biden）發言時大打感性牌，回顧拜登在車禍中失去首任妻子與女兒，以及此等人生悲劇對拜登所造成的影響，「如何重新凝聚一個破碎的家？一如重新凝聚一個（破碎的）國家一樣，用愛與理解，以及一些小小慈悲善行、勇氣與堅定信念」…如此一來，即便川普製造分裂，美國人仍能團結一心。

十九日的民主黨全代會中，前總統歐巴馬、二○一六年總統候選人希拉蕊．柯林頓，以及拜登的副手、聯邦參議員賀錦麗都將發表演說。

川普十八日現身亞利桑那州催票，力圖轉移選民對民主黨全代會的關注，並警告說，拜登當選會導致前所未見的爆量非法移民湧入美國。

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