習重現現延安整風 整肅國安政法系統

上海市副市長、市公安局局長龔道安遭中共中央紀律檢查委員會調查，成為習近平對政法系統展開「延安整風」大整肅中最新「落馬」的公安系統高官。（取自網路）

2020-08-20 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中共中央政法委員會秘書長陳一新上月宣示，要以「刮骨療毒式」的「延安整風」，在全國政法系統展開「教育整頓」試點工作後，迄今已對二十一名警政、司法官員展開調查，其中包括上海市副市長、市公安局局長龔道安。華爾街日報十八日指出，這是習近平首次迅速、大幅肅清國內安全機構，顯示在他主政八年來政法體系依舊貪腐成風，也是他在對外尋求減緩中美關係惡化之際，在國內面臨的棘手問題。

「延安整風」指毛澤東時期一九四二到四五年間在黨內發動的整治「學風、黨風、文風」政治運動，藉此批鬥政敵，鞏固其領導地位。分析家指出，過去習近平曾針對政法系統高層開鍘，如前政法委書記周永康，以及兩名公安部副部長，但這次展開更廣泛肅清行動，顯然亟欲加強掌控這個攸關維持中國社會穩定、維護其個人威權的部門。

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中國政治學者、前北京清華大學講師吳強指出，習近平也能藉此手握更多籌碼，在二○二二年鞏固他的第三個任期，「習近平特別依賴這個高壓國家機器，卻也不信任它」。

中紀委十八日公佈，龔道安涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委調查，但未說明龔道安因何「違紀違法」。龔道安是繼公安部前部長孫力軍，以及重慶市前市長、市公安局局長鄧恢林之後，今年第三位被調查的政法系統高官，也是自二○一七年中共第十九次全國代表大會以來，上海首位「落馬」的高官。

在這項消息公佈前一天，中央政法委召開政法系統教育整頓試點辦公室第二次主任會議，陳一新再次強調「刀刃向內的自我革命精神」，堅持「自查從寬、被查從嚴」政策，堅決「清除害群之馬」，「提高政法隊伍純潔性，推動全面從嚴管黨治警向縱深發展」。

這波政法系統「教育整頓」試點，在紀律整頓之外，也大幅著重意識形態，要求做好「兩個維護」，即維護習近平的全黨核心地位和維護黨中央權威、集中統一領導。去年遭查封的中國自由派智庫「天則經濟研究所」前所長盛洪說，「中共向來辯稱貪腐是個人腐化，從不承認是體制問題」。

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