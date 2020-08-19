「願為祖國效力」 港裔CIA前官員 竊密送中10年

美國中情局六十七歲前官員馬玉清（譯音）近廿年前開始出賣美國最高機密給中國情報部門，十四日終於落網，間諜罪若成立，恐面臨終身監禁。（取自網路）

2020-08-19 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國司法部十七日發布聲明指出，香港出生的美國中央情報局（CIA）六十七歲前官員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，譯音）涉嫌與局內一名親戚同謀，將CIA「最高機密」安全權限等級可查看的通訊等「敏感隔離資訊」（SCI）交給中國情報人員長達十年；本月甚至當面輸誠，直言願為「祖國」繼續效力。此人已於本月十四日落網，並面臨間諜罪起訴，若正式定罪，最高恐終身監禁。

被逮面臨終身監禁 美官員︰被中國當砲灰

至於與他共同涉案的親戚，出生於中國上海，目前也是美國籍，但已八十五歲並有「嚴重且退化中的認知疾病」，司法部不打算繼續追究其責。

請繼續往下閱讀...

根據法院文件，馬玉清一九八二年開始為CIA工作，當時獲准接觸「最高機密」，與美政府簽署一連串保密協議；一九八九年離職後，前往上海，二○○一年又回美移居夏威夷。但二○○一年三月，他和前述親戚與中方在香港開會三天後，展開出賣美國防機密資訊的十年計畫，將CIA人員、行動、秘密通訊方式等資訊交給中國情報人員。美方握有這起會晤部分錄影畫面，可看到馬玉清以美機密收受中方五萬美元。

法院文件指出，馬玉清接著在二○○四年進入聯邦調查局（FBI）檀香山辦公室，擔任負責檢閱中文文件的合約翻譯，繼續接觸美國政府機密資訊，此後六年定期複印、拍攝、竊取美方機密文件，並特別將飛彈等武器系統科技相關研究檔案燒成光碟。此外，他與同謀親戚透過美國情報系統，搜尋中方懷疑並指定的美方情報人員資料；他也定期前往中國，返美時還常有高爾夫球組等高價禮品相伴。

直到去年春天，馬玉清和一名在中國情報機構臥底的FBI特工交手，以為對方也是中方人馬，收受兩千美元報酬，坐實他的間諜行徑。本月十四日被捕前，馬十二日又和另一名臥底FBI特工見面，再度為他先前從事的間諜活動拿錢，且明確表達繼續協助中國政府的意願，還說想看到「祖國」成功。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯（John C. Demers）說，涉案的美國前情報官員背叛同僚、國家與自由民主價值，但「這種背叛從不值得」，因為中方只把他們當「砲灰」；無論事情過多久，美方終將找出「叛徒」並繩之以法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法