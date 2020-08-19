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    焦點評論》兩隻大象打架

    國民黨立委陳玉珍（右）安排廿日前往東沙島考察，國民黨主席江啟臣（中）也要同行。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍（右）安排廿日前往東沙島考察，國民黨主席江啟臣（中）也要同行。（資料照）

    2020-08-19 05:30:00

    記者鄒景雯／特稿

    兩隻大象正在打架，處在其中的小動物，當然要靈活閃躲，小心不要被踩踏到。除此之外，並沒有什麼好過慮的。畢竟，這局面總比兩隻大象聯合起來，一隻壓著你的頭，一隻捏著你的尾巴， 要你動彈不得要好。

    這可不是在開玩笑，至少從一九七九年美中建交以來，過去四十多年間，台灣是類似這樣的處境。那段不算短的時間裡，兩隻大象在跳探戈，多數時候相當合拍，在其最蜜月的階段，甚至曾經出現「美中共管台灣（海峽）」的對台戰略，當時台灣動輒得咎，簡直無法在國際社會正常呼吸，同時被封上「麻煩製造者」的標籤，牢牢地被貼在腦門上，人民士氣與國家尊嚴，都盪到了谷底。

    仰大國鼻息這麼多年來，現在兩隻大象鬧翻了，因為他們彼此間的生存利益發生重大矛盾，這個戰略轉變，沒有小動物說話的份，不過壓著你的頭的一方鬆手了，捏著你尾巴的一方則頻於應付隨時踢將而來的胖碩象腿，並無暇他顧，這時台灣終於可以站起身活動活動筋骨，也因此享受到前所未有的視野。

    當前的象戰，可以看出兩隻大象完全不同的攻守態勢，美國不斷在為求戰尋找正當性，偏偏中國為了給內部交代，在最敏感的水域，例如南海，例如台海，又如東海，需要擺出幾個虛招，比劃比劃個樣子，就像前不久在網路社交平台叫嚷的中國「渾元形意太極」掌門馬保國一般，這面子工程過去也不是沒做過，美國頂多是派個發言人出來呼籲克制、對話一下，總是可以讓中國玩盡了耀武揚威的獨角戲。

    然而這個默契已經回不去了，美國現在是亦步亦趨，全部當真在幹。這幾天，中國「說」要演習，習近平也已對解放軍下令未獲指示不得對美軍先開砲，但是美國航母雷根號依舊隨即從東海向南巡弋到菲律賓海，而且經過我東沙附近海域，電偵機幾度逼近中國沿岸飛行。這還不夠，昨天兩架B-1B轟炸機刻意從關島飛經東海，神盾艦甚至穿越台灣海峽，這已是今年第八度，此種不假辭色，讓中國「環球網」都忍不住嚇出了聲。看到這景況，不得不讓人聯想起：馬保國上了擂台，不到三十秒，就被業餘拳手KO到昏迷不醒的實力。

    以上這現象，純粹是客觀的描述，絕無奚落的意圖。事實上，面對共機頻繁越中線擾台的惡意挑釁，蔡總統同樣也對國防部下達避免擦槍走火、但也不能示弱的指示，說明管控區域的風險，是大家共同的責任。只是大象闖進精品店，破壞力極大，肯定要肩負極大的責任。

    由此反觀國民黨立委陳玉珍號召明天要到東沙島去「考察」，國民黨主席江啟臣居然也要同行，這個時候跑到兩隻大象胯下去磨蹭的蠢主意，不知道是要給誰出難題？其實，這齣兒戲，政府實在沒必要配合演出，如果不派飛機，讓國民黨一行插翅難飛，諒他們也找不出別的辦法去興事，一旦同意派機，豈不是要承擔所有的後果，還會淪為配角共犯？區域和平，玩笑不得，應該立刻喊停。

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