健康問題受矚目 安倍「追加健檢」 醫院待7.5小時

日本首相安倍晉三在十七日上午前往慶應大學附屬醫院，進行健康檢查。圖為安倍傍晚離開醫院，返抵自宅。（路透）

2020-08-18 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本首相安倍晉三在十七日上午前往慶應大學附屬醫院，進行健康檢查。日本媒體報導，安倍近日顯露疲態，可能身體不適，但官邸相關人士表示，安倍只是利用暑假連休的機會進行追加健檢，以做好健康管理，迎接假期結束。安倍停留約七個半小時，傍晚搭車離開醫院，返回自宅。

八月初，日本八卦週刊「FLASH」報導，安倍七月初在辦公室吐血，引起外界對他健康狀態的關切，但隨即遭官房長官菅義偉否認。菅義偉表示，他每天和安倍見面，他忙於工作，沒有任何問題。由於安倍罹患罕見疾病「潰瘍性大腸炎」，健康狀況一直是八卦媒體熱中報導的題材，擔任首相多年來，常有媒體報導他吐血，但都遭到否認。

請繼續往下閱讀...

不過，自從日本爆發武漢肺炎疫情後，安倍忙於應對，從一月下旬到六月中旬連續一四七天沒有休假。往年日本盂蘭盆節期間，安倍都會返回家鄉山口縣掃墓，並前往山梨縣的別墅打高爾夫球，度過短暫的暑假，但今年受到疫情影響，東京都知事小池百合子呼籲都民避免返鄉和跨縣移動，安倍除了公務外，並未返鄉也沒去別墅度假，都在東京自宅裡休息。

安倍親信、自民黨稅制調查會長甘利明十二日和安倍見面時，曾勸安倍休息幾天。甘利明十六日在富士電視節目中表示，安倍的責任感很強，對於休假有罪惡感，他擔心安倍積勞成疾，應該強制他休息幾天。

安倍十五日出席全國戰歿者追悼儀式，並前往千鳥之淵戰歿者墓園獻花。據報導，安倍的步伐緩慢，有點搖搖晃晃的感覺。安倍每隔半年會到慶應醫院進行健檢，但他在六月十三日才完成健檢，因此十七日一早傳出他再度前往醫院，立即引來大批媒體關切。官邸相關人士澄清，安倍是追加檢查，主要是希望在連假結束前做好充分的健康管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法