中共中央黨校前教授 籲換掉習近平

中共中央黨校前教授蔡霞因發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」，已被開除黨籍。（取自網路）

2020-08-18 05:30:00

蔡霞已移居美國︰中共是政治殭屍

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共培訓黨幹部的「最高學府」中共中央黨校前教授蔡霞，五月間在影音分享網站YouTube上流傳的一段二十幾分鐘私下談話中直言，「這個黨本身已是一具政治殭屍！」建請中共領導高層做出共同決議，「請（習近平）這個人下去…去養老，別再干預，本黨才有調頭的可能。要是這個人不下去，本黨沒有機會」。

中央黨校十七日公告，該校「黨的建設教研部」前教授蔡霞因發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」，性質、情節「極其惡劣、嚴重」，嚴重違反中共的政治及組織紀律和國家事業單位人員的行為規範，該校校務委員會依有關規定將她開除黨籍，並取消其所享的相關退休待遇。

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發言後遭開除黨籍 取消退休待遇

對此，已移居美國的蔡霞在「微信」發文說，對於從此可以「歸隊回到民眾的行列」感到高興，「公道自在人心」。她同時譴責中共剝奪其退休待遇是「侵犯人權」，政治觀點上的不同與退休、養老是兩碼事。

中共「紅二代」房地產大亨任志強二○一六年由於批評黨，被留黨查看一年，蔡當時就曾公開發表題為「黨章黨規保護『任志強們』的黨員權利」文章，表態力挺任志強。她七月再發文為任辯護，還批評習近平使中國「大倒退」。不過，綽號「任大炮」的任志強七月已被開除黨籍，並移送檢方起訴。

據報導，蔡霞在前述錄音中說，二○一三年十一月在北京召開的中共第十八屆中央委員會第三次全體會議，拋出取消中國憲法對國家主席任期限制的議題，這「在黨內程序上並不合法」，卻沒有一個中央委員敢反駁。她痛批，「一個主要領導可以憑他掌握了刀、槍，又掐住了體制本身造成的官員貪腐…九千萬黨員成了他的奴隸及個人使用的工具」，「活活將一個黨、國家給弄死了」。她還形容習是「黑幫老大」，黨已沒有人權和法治，黨不像黨。

蔡霞的「換習說」與本報「星期專論」作者之一、日本東京大學教授松田康博似乎不謀而合。松田認為，其實「換習」對中國而言，是「一個契機、機會」。松田指出，若某個領袖一直在任，與很多國家的關係又處不好，難道「戰狼外交」要繼續十年、廿年？

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