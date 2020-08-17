嗆聲不成反幫川普助選 中國戰狼收斂

紐約時報指出，中國國家主席習近平主導的「戰狼」外交模式有所收斂，疑似不想為主打「抗中」戰略的美國總統川普助選。（路透檔案照）

2020-08-17 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國今年以來針鋒相對，美國接連關閉中國外交領事館、制裁中國與香港官員、封殺華為等科技公司，而中國不僅逐一報復，更在國際上厲行「戰狼外交」路線，意圖震懾美國。然而，紐約時報十五日分析，中國「戰狼」近來逐漸收斂，除挽救形象，也希望避免推升川普以抗中為主軸的選情。

據報導，中國頂尖外交官近來紛紛捨棄強調中國專制體制優於美式民主的「戰狼」論調，改為提倡美中兩國「和平共存」願景；中國學者不再鼓吹北京在軍事上挑戰美國，反而宣揚美中化解紛爭；中國官方媒體也接獲上級指示，不再點名攻擊川普等美國政治人物。

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中國外交部長王毅起初還向俄羅斯外長抱怨，痛斥美國已「失去理性、道德和可信度」，但隨後態度丕變，強調中方準備「隨時、隨地、在任何層級」與華府會談；類似論調還引起中共中央政治局委員楊潔篪、駐美大使崔天凱、副外交部長樂玉成等官員同聲附和。

外交放軟 被指對拜登示好

此外，針對美國勒令關閉中國駐德州休士頓總領事館，中共喉舌「人民日報」僅在第三版末端以兩句話帶過；川普下令封殺「字節跳動」公司的TikTok、騰訊公司的微信等應用程式後，中國最多人觀看的晚間新聞甚至沒有報導。即使是「狼性堅強」的「環球時報」總編輯胡錫進，也對美中關係迅速惡化大感訝異，還強調該報有責任「不去搧風點火」。

分析指出，中國重拾「韜光養晦」策略，除為美中對抗降溫外，也是對美國民主黨總統候選人拜登發送訊號，表明中國仍未拋棄友誼路線。不過，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，儘管中國官員普遍認為拜登比川普更穩定且理性，但也有不少人擔心拜登會在人權、科技等議題上繼續修理中國，無法排除在拜登主政下，美中對抗更加劇烈的可能性。

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