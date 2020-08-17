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    港商獲頒一帶一路院士 牛津大學惹議

    前英國牛津大學領導力和公共政策學程主任哈德遜，去年五月在上海將牛津的「院士學位」，頒給親中的香港經緯集團主席陳經緯。哈德遜日前坦言，該頭銜是他自創的「一帶一路院士」，毫無意義，主要為了募款。（取自網路）

    前英國牛津大學領導力和公共政策學程主任哈德遜，去年五月在上海將牛津的「院士學位」，頒給親中的香港經緯集團主席陳經緯。哈德遜日前坦言，該頭銜是他自創的「一帶一路院士」，毫無意義，主要為了募款。（取自網路）

    2020-08-17 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕前英國牛津大學中國中心領導力和公共政策學程主任哈德遜（Alan Hudson），去年五月在上海將牛津的「院士學位」，頒給香港中國商會主席、香港經緯集團主席陳經緯，以表彰他為中國「一帶一路」倡議所做的貢獻。對此，英國《衛報》十六日指出，牛津將一紙「無意義」的大學證書授予一名與中國政府有關的香港富商，引發外界擔憂中國對英國高等教育的影響力。

    陳經緯曾任中國人民政治協商會議全國委員會經濟委員會副主任，在上海舉行的院士榮銜授予典禮中，英國領事館領事也到場觀禮，復旦等四所上海大學的代表亦出席。據報導，牛津僅在每年的校慶典禮上，頒發少數榮譽學位。哈德遜坦言，他自創「一帶一路院士」的頭銜授予陳，沒有任何正式價值，可以指和牛津沾上邊的任何人，動機只是為校方、學系和若干學程募款。

    哈德遜和上海的淵源頗深，他曾獲頒表彰對上海市貢獻的「白玉蘭榮譽獎」，還曾擔任中共黨校「浦東幹部學院」的訪問教授。他在牛津也舉辦為期數週的短期課程，提供中國等各國官員參加，結束後會頒發「結業證書」，而非學術的資格證明。

    英國保守黨議員歐布萊恩說，英國各大學必須對於在中國募款更小心謹慎，英國大學為了資金而受到政治影響不乏先例，他希望英國教育部可以檢視大學收到的企業及個人捐款出處，以及這些款項會有什麼政治效應。英國非政府組織「香港監察」主席羅傑斯也指出，此事是中共對英國學術機構的影響力愈來愈大的又一例證。

    林鄭被檢討 先退劍橋名譽院士

    另一方面，劍橋沃爾森學院七月聲明，對「港區國安法」實施後的香港現況表示關注，並表明支持人權保障及言論自由，將檢視香港特首林鄭月娥在該學院的名譽院士頭銜。對此，林鄭十四日表示，她已主動退回，還說自己「從不看重虛名」，對學院的污衊感到「十分失望」。

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