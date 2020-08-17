不只禁輸武器 英軍中止代訓港警

英國國防部證實，已中止訓練包括港警在內的三個香港單位計畫。圖為香港鎮暴警察今年五月底在中環驅離抗議者。（法新社檔案照）

2020-08-17 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國衛報十五日報導，英國國防部證實，隨著英國與中國的關係惡化，原本提供少量教官訓練計畫的英國皇家陸軍與空軍，已中止對香港警察、香港政府飛行服務隊以及香港海事青年團的培訓，訓練合約將在武漢肺炎疫情告一段落後再做檢討。

英國國防部發言人表示，英國政府已清楚表明，中國制定與實施香港國安法違反「中英聯合聲明」，直接威脅港人的權利與自由；鑑於新冠病毒導致的旅遊限制，對來自香港人員所進行的所有訓練已暫停，待解除限制後，再重新評估。港府飛行服務隊的前身是皇家香港輔助空軍（RHKAAF），一九九七年香港主權移交中國後隸屬於港府保安局；至於原名香港海事訓練隊的香港海事青年團，則與英國軍隊之學生聯合軍訓隊及英國海事青年團關係密切。

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反制中國強推港區國安法

英國已就中國強推香港國安法提出多項反制措施，例如禁用中國華為第五代行動通訊（5G）設備、無限期暫停與香港之間引渡協議，以及禁止對香港出口槍械、催淚彈等可能致命或用於鎮壓的武器等。

從暫停對香港出口控制群眾裝備到前述代訓警務人員，引發外界對英國代訓外國軍事人員所扮演之角色的關注。英國國防部在回覆工黨國會議員泰瑞（Sam Tarry）的質詢時，透露英軍與全球許多國家訂有訓練合約，除香港，還為菲律賓訓練突擊隊、在英國與埃及開設軍官訓練計畫，及在哈薩克、烏茲別克、巴基斯坦、斯里蘭卡、喀麥隆與奈及利亞訓練軍事人員。

香港「星島日報」十六日披露，港警曾安排指揮官層級的高階警官，前往英國、美國、法國、加拿大、澳洲、荷蘭、日本、泰國、新加坡及北京等地交流和受訓。但自去年下半年「反送中」抗爭爆發後，警隊人手吃緊，已暫停相關受訓計畫。即使香港當前抗爭情勢趨緩，但武漢肺炎疫情依然嚴峻，許多國家實施嚴格入境管制，還有部分國家對香港實施制裁，因此警方決定等待適當時機，再繼續相關培訓。

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