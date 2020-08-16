阻中滲透南美 美兩黨議員推新法

美國國會民主、共和兩黨議員出推新法，力抗中國在全球擴張勢力。圖為魯比歐議員。（彭博）

2020-08-16 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會民主、共和兩黨議員再聯合出手，力抗中國在全球擴張勢力。聯邦參議院外交關係委員會議員提出法案，加強美國與南美洲國家合作，因應北京在這處向來被視為「美國後院」地區的經濟、政治、安全和情報活動。

「美國之音」十五日報導，參院外委會民主黨首席議員梅南德斯（Bob Menendez）、卡登（Ben Cardin）、凱恩（Tim Kaine）以及共和黨議員魯比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）等，十四日提出「提升美洲國家競爭力、透明度和安全法案」（ACTSA）。梅南德斯在共同聲明中說，這項法案是「迄今國會最全面加強美國在該區域經濟、外交存在，抗衡中國在拉丁美洲、加勒比海地區擴張勢力。」

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強化與南美經濟、外交往來

梅南德斯強調，法案為強化美國與南美地區經濟、外交往來開闢新道路，並支持美國的夥伴發展其所需的新手段，「防範北京掠奪式經濟行徑和威脅其基礎設施」；美國早就該進一步採取行動，確保中國在該地區的勢力不會破壞美國數十年來協助促進的民主價值和普世人權。

該法案內容分為四大方向：加強美國在拉美和加勒比海地區的經濟與外交勢力，抗衡不良經濟行為，確保實體和數位基礎設施安全，以及支持當地公民社會。具體措施包括，授權該區域國家有資格獲得美國國際開發金融公司（DFC）倡議的援助，在未來十年將該倡議預算中的三十五％用於該地區，評估是否需要增加外交使節團的據點，加強與當地政府和民間的交流計畫，對抗中國的影響力。

法案也要求，撤銷、禁發涉及中國政府、中國國有實體商業詐欺行為的個人之簽證；擴大美國針對中國在該區域對各領域活動的情報報告；美國使領館增設中國接觸事務官。

魯比歐批評中國政府持續在南美洲推動其「一帶一路」債務外交，終極目標是要用經濟力量取代美國影響力。卡登指出，反制中國試圖影響拉美的最好方式，就是擴大美國在全球的參與，「我們必須表明，美國並沒有從全球和雙邊關係中退縮」。

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