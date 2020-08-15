字節跳動審查印尼APP 逼刪不利北京新聞

由於美國總統川普頒布的行政命令，中國網路公司「字節跳動」熱門影音應用程式「抖音」在中國境外的海外版TikTok，若要賣給美國公司，都必須在九月中旬前完成交易。（路透檔案照）

2020-08-15 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕路透十三日報導，六名知情人士指稱，中國網路公司「字節跳動」自二○一八年至二○年中，針對印尼一款能夠瀏覽新聞和雜誌的免費應用程式（App）Baca Berita（BaBe），進行新聞審查，要求刪除該App上批評中國政府的文章。該公司研發並營運的免費短影片App「抖音」，在中國以外國家或地區的版本就是近來引發爭議的TikTok。

路透引述印尼官員報導，在印尼下載次數逾一．四七億的TikTok，二○一八年一度因呈現「色情、不當內容和褻瀆（宗教）」而被下架。之後，字節跳動即買下當地匯集新聞報導的BaBe，成為其最大股東，擁有全部經營權。字節跳動為了讓印尼當局解除對TikTok的禁令，曾同意聘僱當地人組成TikTok的審核團隊。

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惟不久後，直接從字節跳動北京總部來的一批人，就訂立了BaBe的新聞審核指引，藉由人工智慧（ＡＩ）從數百家印尼媒體匯集新聞報導。消息人士還說，按照新審核指引，這些媒體的文章只要被視為批判中國政府，就不會讓其在BaBe上出現，或從該App上移除，例如含有「毛澤東」以及「天安門」等關鍵字的文章，還有提到中、印關係因南海而緊張的文章也會被禁，就算出自印尼國家通訊社「安塔拉」（Antara）。消息人士認為，BaBe的審查指引仿自字節跳動在中國的新聞App「今日頭條」。

BaBe在聲明中否認前述說法，強調是基於社群指引（guideline）進行審核，符合印尼本地法律。對於路透報導，「字節跳動」公司、中國外交部及國務院國家互聯網信息辦公室皆未予置評。美國共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）則以BaBe為例，認為這就是TikTok應該在美國被禁的另一個原因。

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