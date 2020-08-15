為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    字節跳動審查印尼APP 逼刪不利北京新聞

    由於美國總統川普頒布的行政命令，中國網路公司「字節跳動」熱門影音應用程式「抖音」在中國境外的海外版TikTok，若要賣給美國公司，都必須在九月中旬前完成交易。（路透檔案照）

    由於美國總統川普頒布的行政命令，中國網路公司「字節跳動」熱門影音應用程式「抖音」在中國境外的海外版TikTok，若要賣給美國公司，都必須在九月中旬前完成交易。（路透檔案照）

    2020-08-15 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕路透十三日報導，六名知情人士指稱，中國網路公司「字節跳動」自二○一八年至二○年中，針對印尼一款能夠瀏覽新聞和雜誌的免費應用程式（App）Baca Berita（BaBe），進行新聞審查，要求刪除該App上批評中國政府的文章。該公司研發並營運的免費短影片App「抖音」，在中國以外國家或地區的版本就是近來引發爭議的TikTok。

    路透引述印尼官員報導，在印尼下載次數逾一．四七億的TikTok，二○一八年一度因呈現「色情、不當內容和褻瀆（宗教）」而被下架。之後，字節跳動即買下當地匯集新聞報導的BaBe，成為其最大股東，擁有全部經營權。字節跳動為了讓印尼當局解除對TikTok的禁令，曾同意聘僱當地人組成TikTok的審核團隊。

    惟不久後，直接從字節跳動北京總部來的一批人，就訂立了BaBe的新聞審核指引，藉由人工智慧（ＡＩ）從數百家印尼媒體匯集新聞報導。消息人士還說，按照新審核指引，這些媒體的文章只要被視為批判中國政府，就不會讓其在BaBe上出現，或從該App上移除，例如含有「毛澤東」以及「天安門」等關鍵字的文章，還有提到中、印關係因南海而緊張的文章也會被禁，就算出自印尼國家通訊社「安塔拉」（Antara）。消息人士認為，BaBe的審查指引仿自字節跳動在中國的新聞App「今日頭條」。

    BaBe在聲明中否認前述說法，強調是基於社群指引（guideline）進行審核，符合印尼本地法律。對於路透報導，「字節跳動」公司、中國外交部及國務院國家互聯網信息辦公室皆未予置評。美國共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）則以BaBe為例，認為這就是TikTok應該在美國被禁的另一個原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-08-14 06:06

    管到別人家裡去！抖音母公司2年前開始審查印尼新聞

    2020-08-14 05:52

    震驚！ 日本大阪車站旁挖出1500具人骨 身分揭曉了 影片

    2020-08-14 05:59

    波灣第一國！阿聯、以色列達成和平協議 建立全面外交關係

    2020-08-14 05:50

    閻麗夢：新冠病毒是2個有害病毒改造而成 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播