否認指控 黎智英：從未支持港獨

五月發表「香港二○二○福音宣言」的「香港教牧網絡」發起人王少勇（中）及楊建強牧師，都在七月一日「港區國安法」生效後，因擔心遭秋後算帳而離開香港。（取自網路）

2020-08-15 05:30:00

「沒給過相關活動一毛錢」

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「壹傳媒」創辦人黎智英，十四日上午接受美國「彭博電視」專訪時說，他是因「捏造」的指控而被抓，並指控香港警方違反無罪推定原則，強調自己「從未支持港獨」，也「沒給過相關活動一毛錢」。至於香港的未來，他認為，沒有法治，香港做為國際金融中心的地位將會「終結」。

川普：這是件可怕的事

針對黎被捕，美國總統川普十三日在白宮直指，「這是件可怕的事」。他還說，很討厭亞洲金融中心香港正在發生的事情。香港將喪失競爭力，錢則會回流美國，美國會因此受益。

請繼續往下閱讀...

被控違反「港區國安法」的黎智英說，自己是受到羅織的指控才被捕，但「我不能透露更多詳情」。他批評警方毫無證據就假定他有罪，這不是正當的法律方式。他還說，在國安法下，若不尊重法治，香港做為亞洲主要國際金融樞紐的前景茫茫，「香港的未來就是任何其他中國城市的未來」，國安法對香港及國際商界傳達一個「非常負面」的訊息。

對於今後的抗爭運動，黎智英建議要「更加小心謹慎」，國安法使抗爭「力道減弱相當多」，許多年輕人已因此離開或即將離開，但更多人正用和過去不同的方法來因應。「我認為，抗爭運動會繼續下去，…（抗爭方式）將有所創新」。

買股票 支持不了壹傳媒

關於旗下的香港《蘋果日報》股權，黎智英說，不會出售持股，即使日後被定罪，該報仍將持續運作。他並提醒港股散戶，其公司的基本面無法支撐最近的漲勢。「收入很少的人只想表達自己的憤怒，並表達對本公司的支持」，「我告訴他們別這樣做，你們會虧錢」。壹傳媒行政總裁張劍虹亦表明，買股票支持不了壹傳媒。

針對壹傳媒股價的劇烈波動，據港股交易中央結算系統顯示，支撐這波漲勢的買盤主力除了大批散戶，主要是「中銀香港」等中資券商，賣出的反而是美國「盈透證券」外資券商。

另一方面，五月發表「香港二○二○福音宣言」的「香港教牧網絡」發起人王少勇及楊建強牧師均已被證實離開香港。該宣言提到，「面對極權政治，教會勇敢指出政權的不是」。同為發起人的陳恩明牧師指稱，王、楊兩人被親北京的港媒點名「意圖策動分裂國家」後，因家人擔心和心理壓力而離港。

香港媒體大亨黎智英十四日出席其創辦的壹傳媒集團年度股東大會。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法