港警查亂港派資金 捐款者恐違法

中國全國人民代表大會決定強推港區國安法後，香港壹傳媒創辦人黎智英受訪表示憂心。（路透檔案照）

2020-08-14 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港「壹傳媒」創辦人黎智英十日上午遭香港警務處國家安全處引港區國安法拘押近四十小時獲准保釋後，十三日上午九時透過每週四例行的推特直播，詳述生平首度上銬被捕且羈留逾日經過，直言「心裡知道自己做正確的事」，並哽咽感謝各界支持。與此同時，香港建制派媒體稱港警正搜查「亂港派」資金動向，黎智英旗下「蘋果日報慈善基金」為調查目標之一，未來連捐款者都有可能違法。

逮黎智英 恐是天大錯誤

回應直播嘉賓南華早報前總編輯祈福德（Mark Clifford）和美國「傳統基金會」資深研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez）提問，黎智英敘述被押經過：十日早晨，他的住處赫見十五至廿名員警到訪，想先洗個澡再跟警方走，卻被迫在不關門受監視下快速完成。之後羈留「大部分時間我只是等待」，研判「他們在拖延時間，來做更多事，等待去做某些決定」。惟鑑於這段期間接觸的「國安」人員皆是香港員警，他當下鬆了口氣，自認「送中」審訊機會不大，「起碼目前如是」。

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岡薩雷斯稱香港為全美唯一有共識的議題，他直接告訴黎智英，「你有美國的支持」：美國白宮和國務院都認為中國共產黨這回抓他是「天大的錯誤」，反讓他成了「自由的象徵」。

黎智英謙稱「不敢當」，只是「盡我本分」、「為所當為」。但他強調，香港係因言論自由、法治等體制，才有國際金融中心的地位，可惜價值觀與普世不同的中國並不了解，以致國際社會難有真正和平。黎智英表示，所作所為皆為「讓我能擁有一切的家園」，如今人生已近黃昏，面對各方支持，「未有一個時候像今天感動和開心」，更相信海外支持「如持續進行，會成為強大力量」。

但美國知名學者孔傑榮直言，黎智英對「送中」一事恐怕「有點樂觀」，因中國可能藉此次抓他來觀察國際社會反應，決定日後「送中」對象；他最擔心中國直接讓秘密警察進駐香港，公開製造恐懼。

針對「反送中」運動組織資金來源，親中的大公報與文匯報十三日報導指出，有金主透過香港及海外帳戶將資金以迂迴方式經過多個國家匯入，使「亂港派」一年內透過境外網站共募得至少五三○○萬港幣，其中在十日被捕的前香港政治團體「香港眾志」成員周庭所涉「我要攬炒」團隊就囊括其中三千萬，「冠絕所有亂港派團體」，且「蘋果日報慈善基金」疑為資金去向，故成十日蒐證重點。有律師警告，若募款目的涉及反中亂港、煽動港獨，連捐款人都可能違法。

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