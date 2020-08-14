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    國安法寒蟬效應 港民調自我審查

    日本民眾和在日香港人12日晚間於大阪街頭舉標語牌示威，向中國和香港政府抗議香港警方以涉嫌違反國安法為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英和「民主女神」周庭。（歐新社、美聯社檔案照）

    日本民眾和在日香港人12日晚間於大阪街頭舉標語牌示威，向中國和香港政府抗議香港警方以涉嫌違反國安法為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英和「民主女神」周庭。（歐新社、美聯社檔案照）

    2020-08-14 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕港區國安法上路後，寒蟬效應持續擴大，近來出現民調公司要求調查者刪除可能犯法題目，以及香港電台把被通緝的前香港眾志創黨主席羅冠聰訪問下架。前香港眾志秘書長黃之鋒十二日投書紐約時報指出，目前是最黑暗的審查與鎮壓新時代，但相信香港人會繼續反抗下去。

    香港城市大學媒體與傳播系副教授小林哲郎表示，他六月中委託英國民調公司「YouGov」香港辦公室進行民調，但港區國安法上路後，「YouGov」卻以問卷可能觸犯港區國安法為由，要求刪除其中三題敏感題目，分別為港府有效地應對了肺炎的傳播，並設法將死亡人數控制在十人以內；港府未能為市民提供足夠口罩，並沒有迅速限制來自中國大陸的人的湧入香港，導致了疫情蔓延；及制定國安法是必要的，因為這會加強香港的安全。

    被要求刪除敏感題目

    小林哲郎說，他在香港進行學術研究多年，第一次被民調機構要求刪題目，質疑在中國也有許多業務的「YouGov」進行自我審查，未來在香港進行的民調恐怕也會受到嚴重影響。

    「香港電台」上個月播出的節目訪問了目前流亡英國的羅冠聰，沒想到該節目近日被從港台網頁下架。港台解釋，由於節目受訪者因涉及觸犯港區國安法被警方通緝，才會下架節目。但港台節目製作人員工會主席趙善恩認為，港台此舉剝奪了嫌疑犯的政治權利，未來可能會有更多人無法上鏡受訪，新聞編採空間會因此縮小。

    黃之鋒投書紐時續發聲

    黃之鋒向紐約時報投書指出，新聞媒體已成為中國政府打擊的目標，中國正在將媒體監管與鎮壓手段擴大至香港，「對法治和城市活力至關重要的言論自由和媒體自由，都遭受了打擊」，並引述香港英文虎報的報導，指出香港入境事務處近期成立了特別小組，審查外籍記者等敏感人士的簽證申請。面對中國全國人大常委會宣布現任立法會任期延長「不少於一年」，也讓黃之鋒憂心，立法會任期恐怕會無限延長，與台灣當年的「萬年國代」有些許相似之處。

    黃之鋒表示，前香港眾志成員周庭雖然在港區國安法上路前退黨，也不再更新她的日文推特帳號，十日還是因涉嫌「勾結外部勢力」遭警方拘捕。但黃之鋒強調，「面對這個充斥審查和鎮壓最黑暗的新時代，香港的反抗精神從未退減」，香港人會想方設法抗爭下去。

    日本民眾和在日香港人12日晚間於大阪街頭舉標語牌示威，向中國和香港政府抗議香港警方以涉嫌違反國安法為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英和「民主女神」周庭。（歐新社、美聯社檔案照）

    日本民眾和在日香港人12日晚間於大阪街頭舉標語牌示威，向中國和香港政府抗議香港警方以涉嫌違反國安法為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英和「民主女神」周庭。（歐新社、美聯社檔案照）

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