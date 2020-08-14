川普：香港市場將「走向地獄」

美國頻頻對中國科技廠商出招，據傳下一個目標是電商龍頭阿里巴巴。圖為阿里巴巴創辦人馬雲二○一八年六月在馬來西亞發表演說。（路透檔案照）

2020-08-14 05:30:00

近４成美企計畫撤離香港

〔編譯張沛元、管淑平／綜合報導〕針對香港因為實施國家安全法遭到美國制裁，美國總統川普十三日在接受「福斯商業新聞」電話訪問時表示，受中國高壓統治的香港「絕不可能成功」，做為全球金融中心的香港市場會「走向地獄」，「沒人會想在那裡做生意」。香港美國商會公布的調查數據也顯示，在國安法陰影下，一五四家在香港營運的美國企業中，三十九％表示已有計畫將資本、資產或業務撤離香港，比例高於七月調查時的三十五‧五％，更有五成三的受訪美商人士坦承考慮離開香港。

美國撤銷香港的特殊待遇地位，意味著香港將失去身為全球金融樞紐的優勢，吸引企業和服務的能力。川普表示，他曾經認可美國與香港長久以來的關係，「我們以誘因形式給予他們大筆資金，促進香港自由」，但「在中國變得咄咄逼人，奪走香港的自由後，我就把這一切收回。現在這些都收回來了，它（中國）會失敗」。

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川普表示，「自從他們放任這場『瘟疫』後，我對中國的想法已經改變」，「現在，我看待中國已經不同於疫情之前」。但他迴避正面回答是否認為中國國家主席習近平應該下台，「這個，他們管理他們的國家，我們管我們的。」

阿里巴巴 下一個箭靶？

美國有線電視新聞網（CNN）十三日報導，繼華為、字節跳動的「抖音」海外版TikTok與騰訊的「微信」後，川普政府鎖定封殺的下一個中國科技廠商目標，可能是全球最大電商與網路集團之一的阿里巴巴。

專家指出，儘管阿里巴巴與字節跳動和華為不同，在進軍西方市場上並未取得太大成功，但光是身為中國電商龍頭，就足以使其成為華府下一個要對付的目標，凸顯華府真心想和中國科技業「脫鉤」。

川普迄今尚未對阿里巴巴撂狠話，但阿里巴巴確實被美方列入黑名單。美國國務卿龐皮歐日前在呼籲美國企業排除「不可靠」的中國科技時，就點名阿里巴巴。分析師指出，若美國比照微信對付阿里巴巴，即禁止美國人與企業和微信有業務往來，導致騰訊無法取得維持微信運作的軟體與半導體，阿里巴巴將因此重創。

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