繞過Google隱私保護 TikTok蒐集數百萬用戶資訊

華爾街日報披露，TikTok曾繞過Google的隱私保護系統，蒐集數百萬用戶的MAC位址。圖為TikTok在美國洛杉磯的辦公室。（法新社）

2020-08-13 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在TikTok因為資安疑慮，受到美國政府施壓之際，《華爾街日報》十一日揭露，TikTok曾繞過Google的隱私保護系統，蒐集數百萬用戶的裝置資訊，直到去年傳出美國將對TikTok展開國安審查的消息後，才於十一月十八日推出系統更新、結束蒐集用戶裝置資訊，總共蒐集了十五個月。

當TikTok應用程式初次安裝與開啟後，TikTok會以用戶無法拒絕的途徑，將裝置的MAC位址與其他裝置數據綑綁，傳回持有TikTok的中國字節跳動公司。MAC位址為一串十二位數的十六進制數字，每個能夠連上網路的電子產品都會有一組獨特的代碼，就像是電子產品的身分證號碼。有了MAC位址，廣告商就能追蹤消費者行為。

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專門研究數據隱私與安全的公司「AppCensus」，二○一八年的報告指出，大約有一％的應用程式會蒐集用戶的MAC位址。

TikTok稱現行版本 不會蒐集MAC位址

TikTok日前聲稱，他們蒐集的用戶資料比臉書公司與Google的母公司Alphabet更少，並且過去、未來都不會將用戶資訊交給中國政府。TikTok強調，現在版本的TikTok並不會蒐集用戶的MAC位址。

蘋果早在二○一三年便將iPhone的MAC位址上鎖，防止第三方應用程式讀取，Google也在二○一五年跟進。AppCensus指出，讓TikTok成功繞過限制的資安漏洞其實有很多人知道，去年六月他們曾提醒Google這個漏洞還存在，Google當時回覆，他們已有類似報告。

對於《華爾街日報》的報導，Google發言人表示，他們正在調查此事，但拒絕評論。

此外，《彭博》十二日引述相關消息指出，美中計畫於本週線上商討貿易協定，中國政府試圖在議程中增加關於華府打擊微信與TikTok的相關內容。

法國國家資訊自由委員會（CNIL）也於十一日證實，他們今年五月收到民眾申訴後，已經對TikTok展開初步調查，對此TikTok表示會全力配合。歐盟最早由荷蘭開始，在今年五月著手調查，TikTok究竟是如何處理數百萬年輕用戶的資訊，由於TikTok計畫在愛爾蘭設立歐盟總部，歐盟個資保護委員會（EDPB）也於六月成立特別小組，調查TikTok的資安問題。

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