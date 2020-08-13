南早：中國求美中降溫 下令軍隊勿先開火

美國海軍「雷根號」（前）、「尼米茲號」（後）航空母艦打擊群七月初在南海舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

2020-08-13 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與中國劍拔弩張，雙方頻頻在南海舉行軍事演習，但近日中國釋出態度放軟的訊號。香港「南華早報」十二日引述消息人士說法，中國向軍方官兵下令「絕不率先開火」，似乎尋求降低美中緊張關係。

譏美軍紙老虎 中方仍怕擦槍走火

報導指出，近日美中兩國各自提高在南海的軍事活動，增加情勢失控的風險，但北京不希望讓美國鷹派有機會升高情勢，已下令軍方飛行員和海軍官兵，在當前與美國軍機、軍艦對峙事件日益頻繁之際，要保持克制。

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美軍上月同時派出「尼米茲號」、「雷根號」航空母艦打擊群在南海接近中國海域演習，近幾週還罕見地在中國廣東、福建省外海上空進行夜間偵察行動。中國也在南海軍演，軍機多次在台灣周邊空域出沒。

中國軍方雖然在口頭上譏諷美軍航艦打擊群是「紙老虎」，但其實擔心擦槍走火。接近中國人民解放軍的消息人士透露，北京私下透過「多個不同管道」告訴美方，已申令軍隊「絕不率先開火」，表達善意，「下令開槍很容易，但中國和美國都無法掌控後果，當前情勢高度緊張，非常危險」。

消息人士還聲稱，解放軍現在已經與二○○一年「不一樣」，意指當年美軍偵察機與中國戰鬥機在海南島附近空域撞機事件；解放軍現有許多對策，若再次重演這類事件，「美國不會毫髮無傷」，「但我方也非常清楚，武力回應只會是其他所有手段都失敗後的最後選項」。

另一消息來源指出，兩國此前已建立處理兩軍遭遇的規則，但有必要更新，以反映最新情勢，但不清楚上週美國國防部長艾斯培與中國國防部長魏鳳和電話會談中是否提及此事。美中一九九八年建立「國防海事諮商協定」，另於二○一四年達成海上和空中遭遇行為準則，以及重大軍事活動前知會對方兩項協議。

中國副外長︰兩國對話不能斷

南早指出，兩國防長電話會談是一個月前美方先提議，北京原本反應冷淡，但隨著南海、東海緊張情勢升溫，中國領導階層顯然改變心意，決定與美對話。中國外交部副部長樂玉成十一日接受「觀察者網」專訪時，指責美國近期一連串「挑動意識形態對抗」的作為，但也強調中美關係不能只看眼前，「不能被極少數反華勢力帶偏節奏、帶錯方向」，要跳出目前的選舉政治，回歸理性務實；兩國對話不能中斷，在許多議題上也仍有協調合作空間，他「已做好隨時與美方同行對話的準備」。

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