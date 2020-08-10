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    港府擬設廣東投票所 挨轟形同黑箱

    中國政府力推「粵港澳大灣區」經濟圈，企圖整合廣東省、香港和澳門的資源和人才，但被港人視為旨在併吞與同化。圖為香港街頭的大灣區宣傳廣告。（美聯社檔案照）

    中國政府力推「粵港澳大灣區」經濟圈，企圖整合廣東省、香港和澳門的資源和人才，但被港人視為旨在併吞與同化。圖為香港街頭的大灣區宣傳廣告。（美聯社檔案照）

    2020-08-10 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港特首林鄭月娥宣布立法會選舉延期一年，引起各方抨擊，不料又提出將在一年期間推動選舉革新，其中最具爭議性的一項是，在同屬「粵港澳大灣區」的廣東省設立投票所，便於人在中國的港人投票。然而，民主派人士質疑港府動機不純，指一旦票站設於「內地」，黑箱作票的風險將大幅上升。

    香港「南華早報」九日指出，目前約有五十四萬名香港公民以廣東省為主要居住地，林鄭為了使他們毋須專程返港投票，提議在當地設立投票所，獲得親北京建制派認同。港區人大代表兼常委譚耀宗更強調，港府一直鼓勵港人移居其他「大灣區」城市，如廣州、深圳、珠海等，以尋求機會；有鑑於此，香港現行選舉法規也應隨著此一「社會變遷」加以鬆綁。

    民主派籲勿將民主選舉送中操縱

    然而，香港本土派政黨「香港眾志」前秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、區議員岑敖暉等民主派人士發起連署，反對在大灣區設立投票所，批評這種做法形同「奉上港人之民主選舉，予中共操縱」，屆時中共的強力部門、國安機構等可能介入，選舉過程難保不受干預，「中共血淋淋的過往紀錄實在令人不敢恭維」。

    再者，香港設有監票和點票代理人制度，各候選人團隊可派人在票站監督整體運作，並揪出問題選票，但他們將難以前往中國境內，甚至一入境就可能面臨拘禁，難以行使監督權。港府已大肆剝奪民主派參選立法會的資格，若是連投票所也斷送，民主自治願景將全然淪喪，因此要求港府撤回提案，勿「將港人選票送中玷污」。

    除了境外票站外，港府也打算採用電子、郵寄投票、在票站裝設監視器，以及設立協助長輩和身體不便者投票的「關愛隊」等，但民主派直指這些措施都是為建制派候選人催票。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，由於目前的政治氛圍及社會大眾對港府的信任度創新低，推動這些選舉改革並不可行。他特別警告，電子投票將增加選舉舞弊的風險，投票結果恐被竄改，也更不易監票。

    儘管反彈強烈，建制派人士仍持續鼓吹，強調既然選舉已延期一年，港府就沒有藉口逃避該議題。南早分析，由於北京可能決定由現屆立法會議員延任一年，意味一個建制派佔多數的立法會還有一年時間處理該議題，林鄭的選舉革新並非沒有成真的可能。

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