香港立法會延選 中國人大傾向議員全留下 4泛民議員 傳有條件留任

香港立法會延至明年改選，中國人大常務委員會開會傾向現任議員全體留任。圖為日前香港議員抗議參選資格被取消。（美聯社檔案照）

2020-08-10 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會八日至十一日在北京開會，消息人士指稱，八日已完成涉及香港立法會延後一年改選將如何運作的議案。香港《南華早報》引述常委會消息人士報導，現任立法會議員將有機會全體留任，包括原本要尋求連任、但已被取消資格（DQ）的四名泛民主派議員，但必須簽署聲明書或宣誓等措施。

原定九月六日舉行的香港立法會選舉，遭港府以「疫情嚴峻」為由延至明年九月五日，衍生出立法會將出現長達一年的「議會真空期」問題。消息人士說，常委會已基本完成真空期問題的討論，並制定原則性架構，除非有人大代表提議修改，否則將於閉幕日的十一日下午正式表決。常委會的決定將只列出大原則，細節將交由港府制定。

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香港唯一的人大常委譚耀宗聲稱，常委會的決定符合中國憲法、香港基本法，應該可以在會議結束前或閉幕當天表決通過。南早報導，針對延後選舉涉及的法律和憲制問題，例如香港基本法第六十九條明定的立法會四年任期能否延長、能否和如何設立「臨時立法會」，預料常委將做出指示。

不過，親北京的香港「建制派」內部對民主派「公民黨」楊岳橋等四名現任立法會議員，應否也延任一年的看法分歧。前立法會主席曾鈺成和前港府政制及內地事務局長、現任港區人大代表譚志源均表示，應該讓這四人留任。另一名港區人大代表黃均瑜也表態支持。也是港區人大代表的陳智思說，若第六屆立法會只是因為疫情而延任，就沒必要節外生枝。

建制派主張剔除︰留下四人會製造麻煩

不過，譚耀宗指稱，讓前述四人留在立法會將會製造衝突。香港工會聯合會副會長、立法會議員黃國健也強調，若四人留任，只會繼續「在議事廳製造麻煩」。港區人大代表葉國謙則建議，成立「看守立法會」，但成員不包括這四人。親北京的匿名消息人士向南早說，他認為全部現任議員都應留任，但他是建制派中的少數，支持剔除這四人者佔多數。

香港城市大學教授葉健民認為，在目前的政治氣氛下，北京不太可能在沒有另設其他條件下，就讓所有泛民派議員留任，例如宣誓擁護香港基本法，甚至支持「港區國安法」。

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