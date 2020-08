中英對照讀新聞》Ruling party struggles with sinking approval rating 支持率下跌 執政黨舉步維艱

南韓國會預算委員會6月30日審查中央政府提交的第3次追加預算案,最大在野黨「未來統合黨」議員以缺席方式,杯葛會議進行。 (歐新社檔案照)

2020-08-09 05:30:00

◎茅毅

The approval rating for the ruling Democratic Party of Korea(DPK)has continued on a downward spiral as a result of botched real estate policies and the autocratic passage of controversial bills, a survey showed, Thursday.

週四一份調查顯示,(南韓)執政的共同民主黨支持率,已持續呈螺旋式下降。原因是糟糕的房地產政策及專橫地通過有爭議的法案。

請繼續往下閱讀...

In the poll of 1,510 adults conducted by Realmeter from Monday to Wednesday, 35.6 percent said they support the DPK, while 34.8 percent expressed support for the United Future Party(UFP).

在南韓民調機構Realmeter自週一至週三、針對1510名成人所做的民調中,35.6%表示,他們支持共同民主黨,而有34.8%表達對(最大在野黨)未來統合黨的支持。

The gap between approval ratings of the parties was the smallest since the UFP was launched in February.

兩黨這次的支持率差距,創下未來統合黨自2月成立以來的最小紀錄。

新聞辭典

botch:動詞、名詞,一團糟、笨手笨腳地弄糟、搞砸。We botched our attempt at wallpapering the room.(我們試著給房間貼壁紙,結果一團糟。)

estate:名詞,地(財、資、遺)產、社會階級(層)。He left his entire estate to his only daughter.(他將所有遺產都留給獨生女。)

autocratic:形容詞,獨裁的、專制(橫)的。The head of state resigned after 20 years of autocratic rule.(這位國家元首在20年的獨裁統治後辭職下台。)

