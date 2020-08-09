上級通知停止反美 五毛集體消音

中國領導高層一改「戰狼外交」的強硬風格，要求「五毛」網軍停止反美。圖為香港親北京團體8日到美國駐港總領事館外抗議。（法新社）

2020-08-09 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕靠著在網路上替北京「帶風向」或護航、發表有利於中國政府或相關部門貼文的中國「五毛」網軍，最近由於中國領導高層一改此前被稱為「戰狼外交」的強硬風格，對美國的態度開始軟化，因此似乎跟不上北京這樣的「髮夾彎」而暫時銷聲匿跡。

自由亞洲電台（RFA）日前報導，有網友提供中國網路上流傳的截圖，顯示五毛近期接到「上級」通知，要停止反美，改以「中美雙贏」為主題發文，否則除了「扣發（七月份）獎金」，還要加以紀律懲處。RFA報導，該電台近來就少了五毛「捧場」。其有關美中關係的報導，幾乎只剩批評北京的留言，和之前可謂「天壤之別」。

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六月才有媒體報導，五毛的報酬面臨「縮水」窘境，從原先每發一則貼文，可以拿到○．五元人民幣，減薪到僅○．二元人民幣，即從五毛淪為「二毛」。最近又因突然接到停止反美的指令，而集體在各大網路論壇和媒體留言區「消失」。曾在中國江蘇省蘇州市中學任教的潘露也發現，最近攻擊美國的中國網友減少，在他推文下回覆的五毛，罵漢奸、走狗的變少了。他說，這幫五毛「基本上可以確認」是中共豢養的網路打手，收錢辦事。

據稱五毛總數多達數十萬人，中國官方每年為此花費數億人民幣。據美國加州大學聖地亞哥分校副教授羅伯茨（Margaret E. Roberts）研究，中國掌控的「五毛黨」每年在社群媒體上編造與發表四億四八○○萬個文字及圖像。

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