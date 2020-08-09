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    港府延選 人大決定泛民議員去留

    中國國務院港澳辦公室主任夏寶龍已提呈人大常委會，就第六屆香港立法會繼續運作做出決定。（取自網路）

    中國國務院港澳辦公室主任夏寶龍已提呈人大常委會，就第六屆香港立法會繼續運作做出決定。（取自網路）

    2020-08-09 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會八至十一日在北京開議，會中將討論香港立法會延選一年的相關事宜。全國人大常委會設立的「香港基本法委員會」副主任譚惠珠認為，常委會將敲定本屆立法會延任一年，並「認真考慮」原本要尋求連任、但已被DQ（取消資格）的四名泛民主派現任立法會議員，在這一年能否繼續擔任議員。

    香港特首林鄭月娥七月宣布，原定九月六日舉行的立法會選舉，由於「疫情嚴峻」而延後至明年九月五日舉行，也衍生出立法會將出現長達一年的「議會真空期」問題。據中國中央電視台八日報導，國務院港澳辦公室主任夏寶龍已提呈人大常委會，就第六屆香港立法會繼續運作做出決定。

    香港唯一的全國人大常委譚耀宗說，常委會應該只會做出原則性決定，不會直接點名誰可以成為立法會「臨時議會」成員；現階段，各界「較傾向由現任議員在真空期出席會議」。

    譚惠珠提到，常委會將考慮前述四名被DQ議員能否在真空期保有其議員職位。若常委會認定這四人有必要重新宣誓，就應根據「宣誓及聲明條例」，矢言遵守包括「港區國安法」在內的法律。建制派立法會議員何君堯日前則表明，任何提倡「港獨」、並實際參與暴亂等非法行動的現任議員，就不應讓他們延任。

    另一方面，泛民派內部尚未達成共識。據報導，溫和民主派七日主張，香港市民傾向要求議員留在立法會，阻擋港府及建制派在泛民派缺席下「為所欲為」；尤其一旦四名被DQ的議員延任，泛民派即可維持擁有三分之一席次的關鍵少數。但抗爭派則堅持推動泛民派議員「總辭」，「先讓中共沒面子」。

    修正國旗法 禁倒掛丟棄

    此外，常委會將首次審議國旗法與國徽法的修正草案，增列禁止倒掛及隨意丟棄中國國旗「五星旗」。中國的國旗法、國徽法都已列入香港基本法附件三，因此該草案通過後，香港亦必須實施。

    在去年的反送中抗爭，香港發生多起倒掛、丟棄五星旗事件。去年四月香港中聯辦還發生倒掛國旗的烏龍事件。根據香港「國旗及國徽條例」規定，任何人以故意污損、焚燒、踐踏等方式侮辱國旗、國徽、區旗或區徽，即屬違法，最高可監禁三年與罰款五萬港幣；但條例中沒有明確規範國旗倒掛與丟棄的行為。

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