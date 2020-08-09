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    林鄭反擊美國制裁 支持北京反制

    香港特首林鄭月娥列美國制裁名單首位，但她反批美國舉措卑劣，自己毫無畏懼。（歐新社檔案照）

    香港特首林鄭月娥列美國制裁名單首位，但她反批美國舉措卑劣，自己毫無畏懼。（歐新社檔案照）

    2020-08-09 05:30:00

    中港11官員同聲推動國安法很光榮

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國財政部七日以香港自治和自由遭破壞為由，制裁香港特首林鄭月娥等十一名中港高官，林鄭等人翌日做出猛烈反擊，痛批美方行徑卑鄙無恥，包括刻意公開他們的個人資料，聲稱將採取法律行動，並支持北京當局予以反制。中港官員也異口同聲強調，推動及執行「港區國安法」很光榮，對外國制裁毫不畏懼。

    香港政府八日先後發表英、中文聲明，怒斥美國的制裁「可恥、卑鄙」，是對中國內政明目張膽、野蠻無理的干涉；美國國會和白宮藉人權、民主、自治之名，利用香港去年以來的「反政府動亂」，來獲取自身利益，無疑是偽善及雙重標準。值得注意的是，港府的中文版聲明比英文版晚逾兩小時發布，且在英文版中還首度形容「反送中」運動為反政府動亂，有別於先前所稱的社會動盪、政治示威等。

    港府批反送中為反政府動亂

    由於美方曝光十一名中港高官的居住地址、護照號碼、身分證字號等個資，港府揚言保留法律追究權利；林鄭月娥亦代表一眾官員重申，維護國家安全是無上光榮的任務，「不會被制裁嚇倒」。林鄭同日另在「臉書」發文，嘲弄美方列出的官員個資充斥錯漏，她還表明自己並不嚮往美國，「我的訪美簽證有效期為二○二六年，看來可以主動註銷了。」

    同被制裁的香港警務處長鄧炳強表示，制裁對他毫無意義；港府維護國安委員會秘書長陳國基指控美國政府蠻橫無理；保安局長李家超也稱美方想藉制裁來恫嚇中港，不會得逞。

    中國國務院港澳事務辦公室批評，美國竭力抹黑港區國安法，「蠻橫、無理、無恥！」北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任駱惠寧則稱被制裁代表「我為國家和香港做了該做的事」，且他在國外沒有資產，美方制裁是「白費勁」，「我也可以向川普先生寄去一百美元，供其凍結之用」。中國外交部駐港公署也表達「極度憤慨、強烈抗議」，指美方「揮舞制裁大棒，最終將搬起石頭砸自己的腳」。

    此外，由於美方制裁中包含「限制金融資產交易」，香港金融管理局專程去函銀行業者強調，外國政府的單方面制裁非國際針對性金融制裁制度一環，在香港並無法律效力，因此相關機構沒有法律責任，應公平對待涉及被制裁的個人或實體。然而，前香港立法會議員羅冠聰指出，金管局二○一七年曾要求金融機構留意被美國制裁者，顯然慎重以對，如今卻不敢正面回應。他強調，「一旦與被制裁者交易，受罰的是私人銀行，又不是金管局。」

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