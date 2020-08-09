美2黨挺制裁林鄭「不會罷手」

共和黨籍聯邦參議員魯比歐指林鄭甘願做中國政府和中共的爪牙，策劃了侵蝕香港自治的行動，同時帶頭壓迫。（法新社檔案照）

2020-08-09 05:30:00

批林鄭甘淪中共爪牙

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府制裁香港特首林鄭月娥等十一名中國、香港前後任高官，民主、共和兩黨國會議員紛表態支持，直言批評林鄭月娥「甘做中共的爪牙」，「中國必須為其行為承擔後果，我們不會輕易罷手」。同時，社群媒體龍頭「臉書」公司也表示，會對遭制裁者的帳號禁用任何支付服務。

策劃侵蝕港自治 又帶頭壓迫

共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio），以及「香港自治法」共同提案人圖米（Pat Toomey）和民主黨籍議員范荷倫（Chris Van Hollen）七日均發表聲明，稱讚川普政府的制裁行動。魯比歐指林鄭「已一再向世界展現她甘願做中國政府和中共的爪牙，而非中英聯合聲明保障之香港自治的捍衛者」，「這些人策劃了侵蝕香港自治的行動，同時帶頭壓迫，違反香港保護普世承認的人權」。

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圖米與范荷倫的聲明說，「今日的制裁行動再次向世界傳達重要訊息，就是我們與香港站在一起，共同為其自由奮戰」，中共一直有系統地破壞承諾給予港人的基本自由，「中方必須承擔後果，美國不會就此罷手」。

參議院外交關係委員會亞太小組主席、共和黨籍議員賈德納（Cory Gardner）推文，「香港人民的聲音必須被聽到，而且無需恐懼遭鎮壓和報復，我們會使用一切可用的外交工具，阻止香港民主和人權倒退」。

英執政黨人虧林鄭 前無古人

英國執政黨保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）的推特發文大酸林鄭，「恭喜林鄭，你達成你前任者無人能及的成就，梁振英做不到、就連何君堯都還沒做到」；他呼籲其他國家，「尤其是英國」，應該跟進制裁。

FB也要禁用支付服務

美國制裁範圍包括禁止任何美國企業未經政府許可向遭制裁者提供資金、貨品或服務。社群媒體「臉書」公司回覆香港「立場新聞」詢問是否刪除這十一人的FB、Instagram帳戶，表示「有法律責任對這些帳戶採取行動」，相關帳號將被禁止使用任何支付行為服務。

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