美情報官員：俄羅斯反拜登 中國反川普

美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納7日公開警告，俄羅斯、中國與伊朗企圖干預2020的美國總統大選，俄羅斯不希望民主黨的拜登（左）勝選，中國則不想再看到川普（右）主政。（美聯社）

2020-08-09 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合七日外電報導〕美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）七日罕見公開警告，俄羅斯、中國與伊朗企圖干預二○二○年的美國總統大選，由於尋求連任的川普總統在外交上親俄反中，因此俄羅斯不希望民主黨準總統候選人拜登勝選，中國則不想看到川普再來四年。

指俄中伊朗 企圖干預大選

據信這是美國情報界歷來最直截了當宣稱，克里姆林宮致力想讓川普連任。俄方不樂見拜登勝選的原因，在於拜登在前朝歐巴馬政府中負責擘畫支持烏克蘭的政策，而烏克蘭因克里米亞等問題與俄羅斯交惡。俄羅斯曾被美國情報界認定干預二○一六年美國總統大選，協助當時民調落後的川普勝出；川普一向堅稱對此毫不知情，並否認與俄國串謀（通俄）。

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至於中國，雖遭點名押寶特定候選人，但伊凡尼納在聲明中，並未直接指控北京當局干預選舉或採取行動拉抬拜登聲勢。聲明中說，中國認為川普「難以預料」，所以不想看到他連任，並且加速批評白宮，擴大力道在美形塑公共政策，以及施壓看似反對北京利益的政治人物。

川普稱 3國都希望他落選

川普稍後被詢及此一情報評估時，先撇清通俄疑雲，宣稱俄羅斯才不樂見他連任，因為沒人比他對俄羅斯更不留情面；但他卻認同中國希望拜登當選的情報分析，還說拜登若當選，中國就會「持有」美國。川普說，儘管中國的威脅大於俄羅斯，但美國會看牢所有國家，會非常小心…，他還說這三國都希望他落選。白宮表示，美國不會容忍外國干預選舉過程，並會就針對美國民主制度的外國惡意威脅做出回應。

情報官：用假訊息 亂選舉

值此距離美國總統大選投票只剩不到三個月之際，伊凡尼納的聲明顯示，不只俄羅斯，還有中國與伊朗，都利用線上假資訊與其他管道來影響選民、挑起混亂與破壞美國選民對民主進程的信心，可能尋求損害選舉基礎建設、干預投票過程或質疑選舉結果合法性等方式來干預美國選舉制度。但伊凡尼納說，敵對國家大規模干預或操縱美國選舉投票結果，並非易事。

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