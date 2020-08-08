內蒙鼠疫首傳死亡 中國急封村

圖為中國內蒙古包頭市衛生健康委員會官網六日發布的鼠疫疫情通告。（取自網路）

2020-08-08 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國內蒙古自治區包頭市衛生健康委員會六日通告，包頭市發生一起鼠疫死亡病例，為中國今年首起鼠疫死亡的病例，該市已發布鼠疫疫情的三級預警，並下令「封村」，將該名死者的九名密切接觸者和廿六名間接接觸者進行集中隔離。這卅五人接受核酸聚合酶連鎖反應（PCR）檢測後，皆呈現陰性反應。

疫情爆發在縣級行政區「達爾罕茂明安聯合旗」（達茂旗）石寶鎮「溫都不令村委蘇吉新村」。據報導，死者罹患的是「腸鼠疫」，死因為循環系統衰竭；前述卅五人尚無發燒等異常症狀。在鼠疫的臨床類型中，較常見的是腺鼠疫與肺鼠疫。腸鼠疫的致病原因，大多是食用土撥鼠、兔子及藏系綿羊等未煮熟的鼠疫病死動物。

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這是中國今年通告的第二起鼠疫確診病例，首起七月發生在內蒙古巴彥淖爾市「烏拉特中旗」，類型為腺鼠疫。當局雖一度發布四級預警，並關閉幾處旅遊景點，但已於七月十二日終止預警。據稱，這起病例的十五名密集接觸者都未出現異常。

中國為因應突發公共事件，將事件依嚴重程度分為一級（特別重大）、二級（重大）、三級（較大）及四級（一般）。

鼠疫是史上造成最多人死亡的全球大流行病，由攜帶鼠疫菌的跳蚤叮咬和被感染的動物傳播，潛伏期一般為一到六天，中世紀時此一「黑死病」導致歐洲五千萬人喪生。鼠疫雖已被控制，惟至今仍未完全撲滅，全球每年共一千到兩千人死於鼠疫，但實際數字恐更高。由於鼠疫近來死灰復燃，使世界衛生組織將其列為「再浮現傳染病」。

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