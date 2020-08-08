內蒙鼠疫首傳死亡 中國急封村
〔編譯茅毅／綜合報導〕中國內蒙古自治區包頭市衛生健康委員會六日通告，包頭市發生一起鼠疫死亡病例，為中國今年首起鼠疫死亡的病例，該市已發布鼠疫疫情的三級預警，並下令「封村」，將該名死者的九名密切接觸者和廿六名間接接觸者進行集中隔離。這卅五人接受核酸聚合酶連鎖反應（PCR）檢測後，皆呈現陰性反應。
疫情爆發在縣級行政區「達爾罕茂明安聯合旗」（達茂旗）石寶鎮「溫都不令村委蘇吉新村」。據報導，死者罹患的是「腸鼠疫」，死因為循環系統衰竭；前述卅五人尚無發燒等異常症狀。在鼠疫的臨床類型中，較常見的是腺鼠疫與肺鼠疫。腸鼠疫的致病原因，大多是食用土撥鼠、兔子及藏系綿羊等未煮熟的鼠疫病死動物。
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這是中國今年通告的第二起鼠疫確診病例，首起七月發生在內蒙古巴彥淖爾市「烏拉特中旗」，類型為腺鼠疫。當局雖一度發布四級預警，並關閉幾處旅遊景點，但已於七月十二日終止預警。據稱，這起病例的十五名密集接觸者都未出現異常。
中國為因應突發公共事件，將事件依嚴重程度分為一級（特別重大）、二級（重大）、三級（較大）及四級（一般）。
鼠疫是史上造成最多人死亡的全球大流行病，由攜帶鼠疫菌的跳蚤叮咬和被感染的動物傳播，潛伏期一般為一到六天，中世紀時此一「黑死病」導致歐洲五千萬人喪生。鼠疫雖已被控制，惟至今仍未完全撲滅，全球每年共一千到兩千人死於鼠疫，但實際數字恐更高。由於鼠疫近來死灰復燃，使世界衛生組織將其列為「再浮現傳染病」。