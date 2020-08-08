美參院再出手 禁政府設備下載TikTOK

美國總統川普六日對微信、抖音國際版TikTok等中國應用程式開鍘。（路透檔案照）

2020-08-08 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國共和黨政府對引發美國國家安全疑慮的社群應用程式抖音國際版TikTok連續出手，共和黨把持的美國國會參議院六日也無異議通過「政府裝置禁用TikTok法案」，禁止政府機構、國會、政府企業全數人員將中國「字節跳動」公司開發的任何程式下載到機構裝置上，僅工作內容涉及執法等不在此限。全案已送往民主黨主導的眾議院審查。

「字節跳動」為中國發跡的全球最大獨角獸企業。兩年前上路的「中國國家情報法」明文規定，「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」。

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「政府裝置禁用TikTok法案」明列，惟職權範圍涉及調查、網路安全研究活動、執法行動、懲戒行為或情報活動者，可破例下載。三月發起此案的美國共和黨籍聯邦參議員霍利樂見兩黨一致支持提案，讓中共及聽命企業擔起應負之責。他強調，「TikTok是重大安全風險，在政府裝置無立足之地」，「我們不會就此住手」。

美國眾議院上月也通過共和黨籍聯邦眾議員巴克相同提案，禁止聯邦雇員在政府裝置裝TikTok。上述兩案產出單一版本後，待共和黨籍總統川普批准即可生效。

儘管川普尚未表態，但白宮官員指出，某些第三方應用程式存在隱私和安全風險，「我們支持國會保護政府設備的用心」。

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