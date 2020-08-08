美制裁林鄭 11中港官員上榜

美財政部公布11人制裁名單

2020-08-08 05:30:00

禁止美企與個人和他們金錢往來

〔編譯張沛元／綜合報導〕為反制中國在香港實施港區國安法，美國財政部七日以破壞香港自治及限制港人言論與集會自由為由，宣布制裁包括香港特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強、中國港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧在內的十一名港府高層以及涉港事務的中國官員。美國財政部長努勤表示，美國力挺港人、且會對付破壞香港自治者。對此，港府至八日零時尚無回應，但自稱在美無資產的林鄭先前曾說，她對遭美制裁「一笑置之，嗤之以鼻」。

美國財政部指出，這些人在美國的財產與利益將遭到管控，被納入美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單，在美資產可能遭到凍結，包括直接或間接擁有超過五十％的任何實體資產，以及禁止對被制裁者提供任何捐款或資金、商品或服務。換言之，即禁止美國企業與個人和他們有任何金錢、服務及產品往來。

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美財長：美國與香港人民站在一起

努勤表示，美國與香港人民站在一起，動用工具和權威來打擊那些破壞香港自治的人士。國務卿龐皮歐說，美國採取的最新行動傳達出一項清楚的訊息，中共政府違反其在「中英聯合聲明」中對香港五十年自治不變的承諾，且香港政府的行為也是不能被接受的；川普總統早就表明，美國將對把香港視為一國一制，並破壞港人自由的個人採取行動。

林鄭曾就可能遭美方制裁表示，她在美國並無資產，也不嚮往去美國，批評美方的制裁是「不明道理、沒有邏輯」。

此一制裁行動是根據川普總統在七月十四日簽署的「香港正常化」行政命令。美國財政部在新聞稿中指出，香港日前施行港區國安法不僅破壞香港自治，也侵害港人權利，任由中國安全單位肆意在港運作，在學校推動國安教育，以及為審查任何被視為不友中的個人或據點奠基；林鄭等港府官員被制裁的理由大多是涉及研擬、採用或落實港區國安法，鄧炳強等香港警務人員的理由則為港區國安法脅迫、逮捕、拘留或監禁個人。

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