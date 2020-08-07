為核武鋪路? 中沙秘密「核」作

3年前上任的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德去年2月曾訪問中國，與中國國家主席習近平當面會談。（美聯社檔案照

2020-08-07 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國華爾街日報4日獨家報導西方官員發現沙國正和中國秘密合作興建鈾精礦「黃餅」的提煉設備後，紐約時報5日跟進報導，美國情報機構懷疑沙國此舉是為發展核武鋪路。

合建鈾精礦提煉設備

「黃餅」為粗煉鈾礦程序下的固態產物，經過鈾轉化、鈾濃縮等一連串步驟後，可成民用核電廠動力來源，純度極高的濃縮鈾更能當核子武器燃料。美國與盟國皆不知上述設備是否已開始運作。而沙國目前並無外界所知的核武計畫，也沒有運行中的核子反應爐，更不具有濃縮鈾能力。

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疑偽裝民用核電計畫

華爾街日報指出，這項尚未公諸於世的設施，表面上是個民用核電計畫，蓋在沙國西北部人口稀少的區域，儘管距離核武還很遠，但勢必引發美國國會關注，尤其沙國王儲穆罕默德2年前曾發豪語：「如果伊朗研製了核彈，我們將儘快跟上。」除美國，此事還可能在以色列引發恐慌。

目前未能確認中方涉入的機構名稱，只知有2家。但沙、中兩國8年前曾宣布在核能和平用途上進行合作，中國國有「中國核工業集團」3年前也和沙國簽訂助其探勘鈾礦床的諒解備忘錄，該集團旗下「中國核工業建設股份有限公司」接著簽約。

沙國能源部透過聲明否認上述報導內容，自稱核計畫完全符合所有相關國際法律架構，強調礦產開採乃沙國經濟多元化戰略的關鍵一環，並坦承已就沙國部分地區的鈾礦探勘與中國簽訂合約。至於簽約細節，該部發言人拒絕說明，中國也拒絕回應此事。

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