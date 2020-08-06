紐時等媒體 被控資助中國培訓姓黨記者

（美聯社）

2020-08-06 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國媒體國家脈動（National Pulse）獨家報導，中國清華大學新聞與傳播學院以培訓符合中共「馬克思主義記者」標準的兩年制碩士學位，竟然獲得彭博、紐約時報、美國有線電視新聞網等西方媒體，與社群媒體臉書的支持。

由中國清華大學與美國國際新聞工作者中心（ICFJ）合辦的「全球財經新聞英文碩士項目」（Global Business Journalism Program）宣稱，他們獲得美林證券、彭博、騎士基金會（Knight Foundation）、勤業眾信會計師事務所的支持，並與紐約時報、美國有線電視新聞網、英國金融時報、路透、彭博等西方媒體產業提供的人才、設備，與實習機會長期合作。美國有線電視新聞網的主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）與臉書副總裁高勒（Lori Goler），甚至曾於二○一七年擔任該項目的客座講師。

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國家脈動稱這些企業與中國共產黨合作，助長了中國國家主席習近平在二○一六年針對「新聞輿論工作」演說中，提到的「讀者、受眾在哪裡，宣傳報導的觸角就要伸向哪裡，宣傳思想工作的著力點和落腳點就要放在哪裡」目標。

國家脈動自述是華府一家新聞機構，新聞編輯由英國極右派政治運動者卡山姆（Raheem Kassam）負責，他曾擔任川普總統的前白宮首席策士巴農創辦的網路媒體布萊巴特新聞網的倫敦部門總編輯。

在另一面，中國官媒環球時報總編輯胡錫進於微博表示，美國五月驅逐六十多名中國記者，並且將所有中國駐美記者的簽證縮短為三個月後，中國駐美記者的簽證效期將於八月六日屆滿，但直到本月四日，美國仍拒絕續發簽證予中國記者。胡錫進也警告，美國在香港還有幾百名記者，中國已經做好撤出所有駐美記者的準備，未來將會猛烈報復，「中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的」。

對於胡錫進的說法，中國外交部發言人汪文斌於當日的記者會中證實，駐美中國記者的簽證確實尚未獲得延期，呼籲美國立即糾正錯誤，停止政治打壓，若美國繼續一意孤行，中國將被迫做出反應，以維護自身權益，但並未正面回應駐港美國記者，是否會受到反制行動影響。

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