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    國際海洋法庭選舉 美中新擂台

    國際海洋法法庭最快將於本月選出七名法官。（取自網路）

    國際海洋法法庭最快將於本月選出七名法官。（取自網路）

    2020-08-05 05:30:00

    如「僱縱火犯管理消防局」

    〔編譯管淑平／綜合報導〕國際海洋法法庭（ITLOS）最快將於八月投票選出七名法官，中國已經指派駐匈牙利大使段潔龍參選，不過，美國正設法阻止中國人選出線。美國國務院主管東亞和太平洋事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）日前呼籲各國，選出中國代表，「就像是僱用縱火犯協助管理消防局」。

    八月投票選出七名法官

    史達偉上月在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）網路論壇上指出，中國在南海的行徑一直藐視國際海洋法，「我們敦促參與即將來臨的國際海洋法法庭選舉的國家，仔細評估中國人選的信譽，慎思讓中國人出任該法庭法官，是有助還是有害國際海洋法。而鑑於北京的紀錄，這個答案應該不言自明」。

    國際海洋法法庭是根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）於一九九六年成立的國際法律機構，由二十一名獨立法官組成，總部設於德國漢堡市，專門審理海洋法案件；該法庭法官由UNCLOS一六八個締約國投票選出，任期九年，可連選連任。

    美無投票權 中國反譏

    不過，由於美國尚未批准該公約，沒有投票權，因此，美國要各國力阻，招來中國外交部發言人華春瑩反譏，美國迄今不批准該公約，卻動輒以公約「衛士」自居，肆意對締約國指手畫腳，這才是對公約、對國際法律秩序和國際關係的最大破壞與踐踏。

    自一九九六年國際海洋法法庭首度進行選舉以來，已經有三名中國籍人士出任該法庭法官，不過，這次中國推出人選角逐，正值美國對中國態度日趨強硬，國務卿龐皮歐七月十三日才發表談話，公開表明中國的南海主權主張「完全不合法」，國際不會允許中國將南海當成自己的海上帝國。

    中國指派駐匈牙利大使段潔龍參選國際海洋法法庭法官。（取自網路）

    中國指派駐匈牙利大使段潔龍參選國際海洋法法庭法官。（取自網路）

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