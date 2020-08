中英對照讀新聞》Japanese cartoon ’Hamtaro’ used by Thai protesters to mock government 日本卡通「哈姆太郎」被泰國示威者用來嘲諷政府

泰國反政府示威者改編日本卡通「哈姆太郎」主題曲,嘲諷政府吞食人民的稅金,一名示威者甚至將哈姆太郎玩偶帶上街頭。(歐新社檔案照)

2020-08-04 05:30:00

◎黃靖媗

Hundreds of Thai protesters sang a Japanese cartoon jingle on Sunday with lyrics mocking the government as hungry hamsters feasting on taxpayer cash, part of a new protest movement by youth.

週日一場由年輕人主辦的新示威活動中,數百名泰國示威者唱著日本卡通歌謠,歌詞被改編為揶揄政府是蠶食稅金的飢餓倉鼠。

請繼續往下閱讀...

Thai youths have been defying a coronavirus ban on gatherings to hold rallies almost daily since last week. The first rally, by a group called the Free Youth Movement, drew more than 2,000 activists, one of the biggest anti-government protests since a coup in 2014.

泰國年輕人違反冠狀病毒聚集禁令,自上週起幾乎每天舉辦集會。第1場集會由名為「自由青年運動」的團體舉辦,吸引逾2000人參加,是自2014年政變以來,最大規模的反政府示威活動之一。

At Sunday’s demonstration, protesters sang new lyrics to the theme song for "Hamtaro". They ran in circles around Bangkok’s Democracy Monument, like hamsters running in a wheel.

在週日的示威中,示威者高唱填了新詞的「哈姆太郎」主題曲。他們繞著曼谷的民主紀念碑跑步,就像是倉鼠在滾輪裡奔跑。

Leaders of the Free Youth Movement have said they will return to the streets for another large-scale demonstration next week if their demands are not met, including dissolving parliament, revising a constitution written by the military and ending the harassment of government critics.

「自由青年運動」的領袖表示,如果他們的訴求沒有被滿足,下週將會以另一場大型示威重返街頭,訴求包括解散國會、修改軍方擬定的憲法,以及停止對批評政府人士的騷擾等。

新聞辭典

feast on:片語,盡情地享用。例句:We feasted on the steak and red wine in the French restaurant.(我們在這間法國餐廳裡享用牛排與紅酒。)

defy:動詞,違抗。例句:The grocery store defied the shut down order of the court.(這間雜貨店違抗法院的停業命令。)

revise:動詞,改寫、修改。例句:The writer have revised his manuscript at least six times.(這名作家修改他的手稿已經至少6次。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法