川普暫緩封殺 給微軟45天買下TikTok

中國手機短影片應用程式「抖音」海外版TikTok，成為美中角力的最新熱點。（路透檔案照）

2020-08-04 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「字節跳動」公司的短影片分享平台「抖音」海外版TikTok，準備出售美國業務予微軟公司一事，在美國總統川普表明反對下一度陷入停擺。然而，在微軟與川普會談，並表明有意買斷TikTok在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的業務後，成功爭取到四十五天談判期，預計九月十五日前完成交易。與此同時，國務卿龐皮歐警告，美方將對更多危害美國國家安全的中國應用程式採取行動。

據報導，在微軟執行長納德拉（Satya Nadella）緊急致電川普，並與TikTok高層和川普短暫會談後，微軟二日表明將繼續就收購TikTok與字節跳動談判，屆時將確保美國所有TikTok用戶的個資僅在美國境內使用，並刪除海外伺服器，也可能邀請其他美國投資者持有少數股份，「微軟完全了解消除總統疑慮的重要性，微軟將致力於收購接受徹底安全審查的TikTok，並為美國提供適切的經濟利益。」

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這是微軟首次證實有意收購TikTok，但並未說明川普屆時是否會同意這筆交易，放棄封殺TikTok。路透則引述消息人士報導，談判將受到美國外來投資委員會（CFIUS）監督，CFIUS有權阻止任何收購行為。英國「金融時報」則披露，TikTok與川普會談時，不斷承諾將擴大投資美國，並澄清絕不會濫用用戶個資、損害美國國安，但川普不予置評，是在微軟表態後，才暫時擱下封殺令。

與此同時，中國「第一財經」新聞網站指出，字節跳動創辦人兼執行長張一鳴三日在內部信函中表示，他雖不認同出售TikTok美國業務，但考量到美國大環境，包括CFIUS強制出售的決定和美國總統的封殺命令，公司正尋求繼續服務美國用戶的方案，惟目前尚未定案。另外，英國「太陽報」披露，英國內閣已批准字節跳動在倫敦設立總部，此舉恐惹惱川普。

繼續對中國APP採取行動

龐皮歐二日接受「福斯新聞」訪問時指出，川普將在數日內對「數不清」的中國應用程式採取行動，指控這些在美國做生意的中國科技公司，將用戶的臉部辨識訊息、電話號碼和住址、朋友資訊等數據，提供給中國政府。對此，中國外交部發言人汪文斌表明，堅決反對美方對中國科技公司的任何行動。

另外，財政部長努勤在美國廣播公司（ABC）訪問中也直言，TikTok不得以現在的狀態在美營運，他已和參議院民主黨領袖舒默、眾議院議長裴洛西等人談及該議題，他們均同意封殺或出售是必要的，包括透過「國際緊急經濟權力法」。

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