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    中國抗疫支援隊抵港 檢測細節不明

    中國政府派員前往香港協助進行武漢肺炎病毒檢測，但團隊人員和工作內容一概不公開，引發檢測資料被送回中國等質疑。圖為香港民主派「新民主同盟」西貢區議員呂文光等人，二日前往香港醫院管理局外抗議。（法新社）

    中國政府派員前往香港協助進行武漢肺炎病毒檢測，但團隊人員和工作內容一概不公開，引發檢測資料被送回中國等質疑。圖為香港民主派「新民主同盟」西貢區議員呂文光等人，二日前往香港醫院管理局外抗議。（法新社）

    2020-08-04 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於香港的武漢肺炎疫情急遽上升，中國政府指派六十人組成「核酸檢測支援隊」，赴港協助病毒篩檢工作，先遣隊的七人三日已著手設置臨時實驗室。然而，這支「專家團隊」的眾多資訊，包括人員資格、檢測方式和儀器，甚至工作地點等，均未對外公開，引發醫學界人士強烈質疑。

    檢測人員資格、方式和儀器全未公開

    香港「立場新聞」三日指出，中國專家團隊中的七人二日先行抵港後，受到港府官員大張旗鼓迎接，但港府既未對外公布團隊成員的資料，也未說明臨時實驗室的選址、啟用日期、儀器來源等港人關切的重要資訊。中國衛生健康委員會則透露，成員大多從廣東省的公立醫院借調。

    英國「衛報」則指出，這是中國衛生官員首次協助港府抗疫。香港醫學會會長蔡堅不諱言，對中國團隊有不少疑問，包括其工作內容、檢測方法、檢測價格、可增加的檢測量，是否採用中國儀器等，甚至不清楚團隊人員是醫師或技術人員；若對方是醫師，就有必要申請臨時執照或有限度註冊。

    全民免費篩檢？ 疑另有政治目的

    身為醫師的公民黨立法會議員郭家麒則指出，檢測的可靠性攸關人命，中方人員應向香港相關管理委員會申請批准；況且，香港第三波疫情並非因為檢測能量不足，而是政府豁免檢疫的政策錯誤而起，懷疑中方指派檢測團隊赴港是另有政治目的。

    至於中國團隊聲稱將為所有香港居民免費篩檢，港府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，全民檢測必須有居家令配合，例如民眾一週不得外出，等候人員上門取樣，在香港實施難度高。中國檢測隊隊長余德文則指出，香港公營機構目前的檢測量每日僅一萬名左右，他們的目標是提升至「十幾二十萬名」。

    中國政府派員前往香港協助進行武漢肺炎病毒檢測，但團隊人員和工作內容一概不公開，引發檢測資料被送回中國等質疑。圖為香港民主派「新民主同盟」西貢區議員呂文光等人，二日前往香港醫院管理局外抗議。（法新社）

    中國政府派員前往香港協助進行武漢肺炎病毒檢測，但團隊人員和工作內容一概不公開，引發檢測資料被送回中國等質疑。圖為香港民主派「新民主同盟」西貢區議員呂文光等人，二日前往香港醫院管理局外抗議。（法新社）

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