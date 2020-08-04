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    中國使館大買紐西蘭廣告 洗白形象

    中國駐紐西蘭基督城總領事館在過去兩年半內，多次在當地媒體「基督城星報」上刊登有關香港抗爭、新疆維吾爾族、西藏問題等議題的政治宣傳廣告。（取自網路）

    中國駐紐西蘭基督城總領事館在過去兩年半內，多次在當地媒體「基督城星報」上刊登有關香港抗爭、新疆維吾爾族、西藏問題等議題的政治宣傳廣告。（取自網路）

    2020-08-04 05:30:00

    〔編譯黃靖媗、茅毅／綜合報導〕紐西蘭國家廣播電台（ＲＮＺ）指出，中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領事館在紐西蘭的「基督城星報」上購買廣告，對香港抗爭、武漢肺炎、新疆維吾爾族問題等提供官方說詞，「基督城星報」因此挨批為中國政府宣傳不實內容，紐國多家媒體也紛紛轉載，引發紐國社會關注。

    政治宣傳 內容不實

    據報導，過去兩年半以來，當地最暢銷的報紙之一「基督城星報」上有許多內容不同、大小各異的廣告，是由中國政府投放，其中一篇去年十二月十二日刊登的廣告，聲稱中國政府鎮壓新疆，是為了對抗「恐怖主義」；另一篇今年六月十八日刊登的廣告，則強調中國強推的港區國安法可以確保香港的「長期繁榮」。

    紐國香港人團體向ＲＮＺ指出，港區國安法已對在紐西蘭的港人造成恐懼，該組織甚至不敢具名向媒體發表意見。

    對於外界質疑，「基督城星報」捍衛其刊登廣告的言論自由，中國領事館發言人也說，刊登廣告是為了讓當地讀者更客觀地了解中國，內容都是基於事實。

    基督城坎特伯雷大學法學院院長齊爾指出，這些廣告屬倡議廣告，須符合三項要求：清楚說明廣告投放者的身分與地位、將所有觀點與事實區分，及事實訊息必須能被驗證，前述文章可能已違反當地針對置入性文章規定。

    曾在紐西蘭定居的挪威特羅姆瑟大學中國問題專家蘭特尼則認為，中國政府的廣告是一種政治宣傳，紐國成為中國政治宣傳的目標，紐國政府應該監控這類來自中國的訊息。

    澳大學下架敏感文章

    另一方面，澳洲名校新南威爾斯大學七月底透過官方「推特」，分享該校兼任講師、國際人權組織「人權觀察」澳洲分部主任皮爾遜的文章，呼籲關注香港人權遭侵蝕問題，但在該校中國學生反彈下，校方在數小時後便刪除文章及引述它的推文，引發澳洲國會議員批評，譴責該校未堅持學術自由。澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，ＵＮＳＷ與中國有密切商業與學術關係。

    中國政府去年十二月十二日在「基督城星報」刊登廣告，聲稱中國政府鎮壓新疆是為了對抗恐怖主義。（取自網路）

    中國政府去年十二月十二日在「基督城星報」刊登廣告，聲稱中國政府鎮壓新疆是為了對抗恐怖主義。（取自網路）

    中國政府今年六月十八日在「基督城星報」刊登廣告，強調香港國安法可確保香港的「長期繁榮」。（取自網路）

    中國政府今年六月十八日在「基督城星報」刊登廣告，強調香港國安法可確保香港的「長期繁榮」。（取自網路）

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