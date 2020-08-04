瑞士德國轉硬 組反中歐洲隊

德國外交部主管歐洲事務的國務部長羅斯，六月十六日在歐盟的綜合事務理事會舉行視訊會議前，對媒體發表聲明。（路透檔案照）

2020-08-04 05:30:00

〔編譯茅毅、孫宇青／綜合報導〕瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在瑞士《星期展望》（SonntagsBlick）週報二日的專訪中指出，中國至今經濟自由化的程度，與其政治自由化的程度並不相稱，侵害人權的案例愈來愈多，「我們正看到中國偏離（對外）開放之路」，呼籲若北京當局一意孤行，西方國家必須更果斷地做出回應。

德國外交部主管歐洲事務的國務部長羅斯（Michael Roth），也在德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）同日刊出的評論中，敦促歐盟各國組成「歐洲隊」（Team Europe），「以同一個聲音」對北京說話，以免遭中國分化。

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凱西斯說，中國正背離開放道路，這代表瑞士也必須藉由加強國際法與多邊體系等方式，更強健地捍衛本國利益及價值。他指出，瑞士和中國建交即將滿七十年，法治和人權狀況「向來」是瑞中對話的一環，但瑞士現在才明白，情況比想像中還要動盪不安；中國侵犯人權的事例愈來愈多，「我們希望保護這些權利」。就香港而言，若中國摒棄「一國兩制」原則，也會對目前在香港投資的許多瑞士企業造成影響。

羅斯則警告，中國在香港強推「港區國安法」後，歐洲和中國「不會一切照舊」，呼籲歐盟成員國在人權、安全及科技等棘手議題上與北京力爭。羅斯直指，中國是不是一個可靠的國際夥伴，香港將是其可信度的真正考驗。他也質疑歐盟國家仰賴中國華為公司的技術，認為應該優先考慮由歐洲企業提供第五代行動通訊（５Ｇ）設備。若個別國家為了據稱與中國有利可圖的雙邊交易，而準備損害歐洲的人權政策，將會連累歐盟的信用，並削弱所有成員國。

羅斯指出，中國是「威權的一黨制國家」，也是歐洲的「體制對手」，挑戰歐洲的價值基礎，「這種國家的領導高層，從來不會錯過挑撥歐盟國家，並削弱它們的良機」。他宣示，德國做為今年歐盟部長理事會輪值主席國的優先要務之一，就是使各成員國對外採取團結一致的「歐洲隊政策」。

反中漸漲 梅克爾下台牽動政策

與此同時，美國政治新聞網Politico歐洲網站三日刊出的評論指出，全球民主國家正組成對抗中國的陣線，唯獨德國宛如置身事外。然而，德國的反中情緒已成形，總理梅克爾明年秋天一卸任，親中政策將出現劇變。文中指出，梅克爾的對中策略已出現諸多裂痕，不僅北京不買帳，就連內閣及聯邦議院的盟友也拒絕聽從。這個跨黨派的反中聯盟，可能今年再給梅克爾一記重擊，阻撓其允許華為參與德國５Ｇ建設的計畫。

瑞士外交部長凱西斯六月間在日內瓦聯合國歐洲總部，出席紀念聯合國憲章七十五週年記者會。（歐新社檔案照）

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