港立法會延選一年 林鄭親信憂空窗期

中國政府實施「港區國安法」月餘來，至少已有十六人被捕、六人遭通緝，對民主派的打擊一波接一波。民主派人士將師法冷戰時期「東方集團」的異議人士，在鐵幕籠罩下爭取自由和民主。圖為現任香港南區區議會議員袁嘉蔚的選戰宣傳海報。 （路透）

2020-08-03 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港政府宣布將原定九月六日舉行的立法會選舉，延後一年至明年九月五日舉行，衍生出立法會將出現一年的「議會真空期」問題。針對化解該問題的最佳方案，林鄭月娥的親信看法分歧。襄助特首做決策的香港行政會議成員湯家驊表示，召開立法會緊急會議，可填補一年的真空期。港區全國人大代表葉國謙則認為，「看守議會」勢不可免，或許可以避開香港「基本法」明訂立法會「每屆任期四年」的規定。

第六屆立法會的任期原定九月結束，以符合「基本法」第六十九條「立法會除第一屆任期為兩年外，每屆任期四年」之規定。行政會議的社會人士代表湯家驊建議，北京對立法會事務的干預，可維持在最低限度，以免引發新一波政治風暴。港府可援引「立法會條例」第十一條，即立法會主席應特首請求，召開緊急會議，成員即為現任立法會議員，但能夠處理的事務有限，例如施政報告、財政預算案等緊急事項。他認為，議會真空期「沒有什麼大不了」，「反正過去七個月，立法會幾乎癱瘓」。

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葉國謙建議人大指派「看守議會」

但葉國謙建議，應由全國人大常委會為這一年的過渡期指派一個看守議會。由於「基本法」第六十九條已有明文，幾乎沒有延長立法會議員任期的空間，而修改相當於香港「憲法」的「基本法」，將是曠日廢時甚至會引發爭議的舉動。他主張，由北京任命看守議會成員，惟在缺乏選民授權下，該議會的權限較少。該議會可能包括現任立法會議員，但全國人大常委會可以指派外部人士加入，或將欲尋求連任但已被取消資格（ＤＱ）的現任議員剔除。

港區全國人大代表馬逢國也認為，應由全國人大常委會決定是要任命臨時立法會成員，抑或是延長現任立法會議員任期。延長任期的好處是，現任議員將有額外時間去通過待審法案。香港唯一的全國人大常委譚耀宗也同意，臨時立法會可能是解決方案之一，但他排除湯家驊召開緊急會議的建議。

香港大律師公會副主席葉巧琦則建議，香港特首林鄭月娥可援引立法會條例第四十四條，下令延後立法會選舉十四天，而該十四天的規定，可「不斷」引用，即無需真的延滿一年，只延兩到三個月，真空期就會短很多。

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