害5200人染疫 南韓新天地教主被捕

南韓神秘教派「新天地耶穌教會」（新天地）教主李萬熙，三月二日在京畿道加平郡就該教派內部爆發武漢肺炎群體感染，公開跪地謝罪。（路透檔案照）

2020-08-02 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓神秘教派「新天地耶穌教會」（新天地）教主李萬熙一日被捕，原因是被控妨害武漢肺炎疫情防疫工作。根據南韓疾病管理本部資料，新天地在南韓大邱市分支的一名信徒二月十八日確診武肺後，截至七月十九日，累計五千二百多名南韓確診者和新天地有關聯，竟佔全國確診病例的卅八％；此外，截至一日，大邱一地累計六九四○例確診。

南韓檢方七月兩度傳喚八十八歲的新天地總會長李萬熙。在妨害抗疫部分，他被控在大邱分支二月爆發疫情時，與新天地幹部共謀，對抗疫部門虛報、漏報信徒人數及集會場所，未提供信徒的完整名單，甚至銷毀文件，妨害檢方辦案。

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另外，李萬熙還在南韓京畿道加平郡蓋名為「和平宮殿」的私人豪宅時，私自挪用五十六億韓元的教會資金，並侵吞約六億韓元。他也涉嫌自二○一五年到一九年，多次未經地方政府許可，即擅自在該道首府水原市、安山市等地的公立體育館從事宗教活動。

新天地一日發出聲明，強調被捕不代表有罪裁決，還聲稱他「從未下令」其部屬隱瞞前述資訊，他只是對當局「過分」索討信徒個資表達關切。該教派自稱在全球有逾廿四．五萬名信徒。

新天地宣稱，一旦其信仰對外公開，其信徒在南韓社會將背負惡名和歧視，以此「勸說」部分信徒勿回應政府疫調。李萬熙三月二日曾為該教派內部爆發武肺群體感染，公開跪地謝罪。截至一日晚間，南韓累計一萬四三三六例確診和三○一起死亡病例，當天則新增卅一例確診。

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