延後選舉爆憲制危機 林鄭辯民意支持

中國駐英國倫敦大使館外，七月卅一日出現抗議群眾。一名男子戴著防毒面具，手持抗爭標語、比出手勢，抗議中方一連串迫害香港民主的行動。（路透）

2020-08-02 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府以武漢肺炎疫情嚴峻為由，將九月立法會選舉延後一年，引起香港民間和國際社會側目，民主派立法會議員一日再怒斥林鄭「自製憲制漏洞」。對此，特首林鄭月娥親自上陣辯護，強調延後並非害怕選舉失利，更聲稱這項決定獲得半數香港民眾支持，並呼籲部分議員此時不應抗爭，應放下政治分歧，與政府合作。

林鄭在電台受訪表示，延後選舉並無政治考量，還聲稱近期民調顯示逾半數民眾同意延後，把外界批評政府操弄選舉，歸咎於美中情勢緊張，導致意見無法客觀。林鄭援引的民調應為「一國兩制研究中心」上月中旬發布的民調，有四成八支持延後，四成一反對。「香港民意研究所」七月卅一日發布的民調則顯示，僅三成六支持延後，五成五認為該如期舉行。

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對於外界譏諷延後選舉實為港府「怕輸」，林鄭嚴正反駁，並以去年十一月區議會選舉為例，指港府明知會輸，最後也未延期。至於香港立法會將面臨一年真空期的問題，林鄭指中國人大常委會將做出解釋，而她個人認為應由現屆立法會繼續運作。

22議員批港府蠶食一國兩制

與此同時，廿二名民主派立法會議員一日發表聯合聲明，強調立法會選舉屬於香港自治範疇，是區隔「兩制」的關鍵憲制框架，港府卻以疫情為藉口，自製憲制漏洞，背後除了港府畏怯民意的選舉私利考量外，更充斥政治陰謀，企圖蠶食「一國兩制」。他們憂心，未來一年勢必形成「真空年」，議會的組成、運作、職權等安排將陷入「人大權力黑洞」，屆時北京將「私定方圓」，催生「萬年議會」，任何惡法劣政都將強渡關山。

林鄭同日接受TVB電視台專訪時，指香港目前沒有境外投票、電子投票等設計，盼未來補足，尤其香港已「融入國家發展大局」，港府也應考量「粵港澳大灣區」香港公民選舉權。

林鄭月娥在電台節目還提到，「港區國安法」實施月餘來，已建立基本的執行機制，並警告觀念非常錯誤的部分青年人，以為反抗政府或抗拒中共是一條出路，恐怕會前景堪慮。

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