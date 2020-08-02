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    港通緝6海外港人 美籍也追殺

    遭港區國安法通緝6流亡海外人士

    遭港區國安法通緝6流亡海外人士

    2020-08-02 05:30:00

    宇宙版國安法 通緝不分哪國人

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警方在七月卅一日港區國安法上路滿月之際，傳出對羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民、黃台仰六名「逃往海外的亂港份子」發布通緝令。這是海外人士首度被港區國安法公開追殺，去年起遊說美國國會議員支持香港抗爭運動的「香港民主委員會」（HKDC）總監朱牧民更以外國公民身分遭通緝，引發關注。

    美國參議院外交關係委員會民主黨首席議員梅南德茲、眾議院外交事務委員會主席恩格爾當日一致表示，中方誤以為如此可讓力挺自由、民主、人權、法治的人士噤聲，殊不知此舉徒讓國際對中國更沒信心，「今日，我們都是香港人」。

    朱牧民現年四十二歲，一九八九年天安門事件發生後即移居美國，父親為「佔領中環」運動發起人「佔中三子」之一的朱耀明。他去年在美成立HKDC並遊說美國國會兩院通過「香港人權與民主法」，如今成為港區國安法下遭通緝的首位非中國公民，他相信自己絕不會是最後一人，「如果我成為目標，任何為香港發聲的美國人，以至任何國家的人將來都可以成為目標」；但他和其他五人毫不驚訝，因通緝令只顯示「香港政府和中國政府正表現出它們是多麼絕望，多麼害怕國際壓力。」

    羅冠聰：罪名可能只是太愛香港

    目前在英國的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰指出，「欲加之罪，何患無辭」，「我們的罪名，可能只是太愛香港」。他重申，自己已和親人斷絕關係、不再往來，「我所有在海外的倡議工作都是以個人身分而行」。

    去年即遠走英國並在年初宣告「與香港及內地家屬斷絕一切關係」的英國駐香港總領事館前雇員鄭文傑強調，「極權專制要以此肆意定我的罪，這終將是我一生的榮譽。」本月獲他相助抵英的「學生動源」前成員劉康也透過臉書批評港府明顯政治迫害。

    在二○一七年就流亡德國的「本土民主前線」創始人黃台仰說，去年五月他就不再主張港獨，通緝令是為了恐嚇在國際戰線上為香港抗爭的人。「香港獨立聯盟」召集人陳家駒在六月表示自己「沒有為香港獨立做到以死相搏」，離開並不表示放棄，「我們最終都會見證香港獨立的一刻」。

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