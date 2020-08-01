2030中國能奪印太？ 美需做好準備

中國國家主席習近平七月卅一日上午於首都北京人民大會堂宣布，中國的全球衛星導航系統「北斗三號」正式開通。這是全球目前唯一由三種軌道衛星構成的導航系統，但也引發淪為監控系統的疑慮。圖為北京街頭螢幕看板直播畫面，習近平在開通儀式上不忘戴口罩防範武漢肺炎。（路透）

2020-08-01 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報報導，根據美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）發表的一份最新報告，中國至二○五○年時，就其所設定國家發展目標的落實程度，在四種可能性中，最有可能的是「停滯」（stagnant）或是「蒸蒸日上」（ascendant），不太可能「大獲成功」（triumphant）或「內爆」（imploding），並建議美國應該就此做好萬全準備。

這份為美軍彙整、名為「中國大戰略：趨勢、軌跡與長期競爭」（China’s Grand Strategy: Trends, Trajectories and Long-Term Competition）的報告，檢視中共在其所設定的讓中國在二○五○年成為現代化強國此一目標上落實程度。報告中說，對美國而言，最審慎的做法是為一個「大獲成功」或「蒸蒸日上」的中國做好準備，因為這兩種情況符合現今中國國家發展趨勢，也是對美軍構成最具挑戰性的未來情節。

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美中未來難以成為密切夥伴

研究人員排除美中未來成為「密切夥伴」的可能，並稱未來只有「停滯」的中國才能讓美中關係維持如二○一八年貿易戰時的平行對等；當中國「蒸蒸日上」時，美中在經濟、外交與軍事的中長期關係將更難以預料。

該報告建議美國增加對印太地區的軍費與改善美軍部隊的聯合作戰能力，因為中國到了二○三○年中期可能就有能力爭奪印太地區所有衝突領域，而美國陸軍必須要有能力立即回應許多衝突點的危機或意外。

報告中還說，儘管中國正面臨比預期還嚴重的經濟衰退，北京當局在未來十到十五年仍會將發展軍力列為第一要務。

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