世界「疫」團糟 7成8美國人:中國是禍首

圖為七月廿七日在美國駐成都總領事館外抗議外國勢力的中國民眾。根據美國皮優研究中心最新民調顯示，美國人對中國的負面觀感創下新高。（歐新社檔案照）

2020-08-01 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國智庫「皮優研究中心」七月卅日發布的民調報告顯示，六十四％美國人認為中國在武漢肺炎疫情上處理不當，七十八％相信中國是疾病擴散全球的罪魁禍首；多達七十三％的美國民眾對中國抱有負面觀感，為皮優有調查以來的十五年之最，較兩年前提高廿六％，也比三月時增加七％。

7成3討厭中國 15年新高

調查時間為六月十六日至七月十四日，受訪者為美國成年人一○○三名。受訪者看法似乎未受學歷或性別明顯影響，但各年齡層普遍厭惡中國。美國專家認為，上述結論將進一步帶動本次總統選戰的批中取向。

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根據統計，坦承「非常」不喜歡中國的比率，去年春天才廿三％，現在卻是四十二％創新高；而執政共和黨與在野民主黨支持者批評中國防疫作為的聲浪雖皆升高、分別為八十二％和五十四％，但共和黨人否定中國的比率在過去四個月增加了十一％，討厭中國的民主黨人僅多六％。七十一％共和黨人較願為究責而犧牲經濟，民主黨人僅卅七％。

逾七成挺美對中國強硬

調查也發現美國民眾對中國國家主席習近平的觀感正急遽惡化，多達七十七％根本不信他能為這個世界做對的事，比起去年增加廿七％；半數受訪者主張政府該追究中國在疫情爆發上扮演的角色。七十三％受訪者力挺美國政府對中國人權問題採取強硬態度。

此外，六十八％認為當前中美經濟關係很糟，比去年五月時值中美貿易戰高峰還多十五％；廿六％把中國視為美方敵人，較八年前多了將近一倍，另有五十七％把中國看成美國的競爭對手，僅十六％認為雙方是夥伴關係。

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