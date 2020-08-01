龐皮歐轟中 當代核心威脅

美國國務卿龐皮歐七月三十日在國會作證時稱中共為「我們時代的核心威脅」，並透露華府會就中國拘押新疆少數民族穆斯林採取更進一步的因應措施。（美聯社）

2020-08-01 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐七月三十日再度嗆中，稱中國共產黨是「我們時代的核心威脅」，美國的外交行動推動了國際社會在南海、華為5G等議題上對中共威脅的覺醒，「潮流正在轉向」；美國正計畫就北京當局侵犯新疆維吾爾少數民族人權採取進一步的因應措施，此外，也將努力履行包括軍售在內對台灣的承諾。

警告美企 不放棄新疆客戶當心制裁

龐皮歐是在國會參議院外交委員會一場有關二○二一會計年度國務院預算與政策的聽證中，做上述表示。龐皮歐在被詢及美國如何回應中國在新疆大規模拘押維吾爾族穆斯林與其他少數民族時，表示他尚未做出最後決定，但保證會有進一步行動。此舉勢將進一步升高近來的美中對峙。

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龐皮歐還告訴參議員，商業壓力或許會是讓北京改變在新疆行為的關鍵，並重申國務院與其他政府部門上個月曾警告美國企業，若不想放棄新疆的供應商或客戶，恐有違反制裁或名譽受損之虞。

但龐皮歐承認，由於中國的經濟實力，籌組對抗北京的國際聯盟有其困難；他也對仍有五十三國支持北京壓制香港自由感到驚訝與失望。

坦言中共有能力影響美國大選

在被問到中國是否有能力在美國發動不實訊息運動，一如中國在台灣、澳洲與其他地方般施壓政治人物、甚至國會議員，進而干預年底的美國總統大選，龐皮歐說，中國不僅有能力、且還有意圖，這種影響戰爭目前正在進行中。龐皮歐在答覆參議員質詢前曾簡報國務院的工作，其中近半篇幅論及中國，包括稱中共是「我們時代的核心威脅」，美國的抗中努力已奏效，成功喚醒國際社會，「潮流正在轉向」。

努力履行對台承諾 包括軍售

數名友台參議員曾就美台經貿與外交關係提問，龐皮歐說，貿易並非國務院主要對台業務，但美方一向努力履行對台灣人民的承諾，包括批准對台軍售，好讓台灣人民能從事捍衛民主之必要活動；國務院有團隊專門負責協助台灣參與國際組織，以確保台灣能以正式和非正式身分參與任何國際集會。但當有參議員詢問龐皮歐、是否同意台美元首不該會面以免冒犯中國此一美國慣例做法時，龐皮歐不願公開表態，僅稱川普政府依循過去歷任政府與政黨皆遵循的一系列「理解」，也清楚美國政府在台灣關係法下的義務。

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